Как живёт сайт в условиях нового закона о СМИ, и какие «плюшки» получают пользователи

Как вы помните, с 1 декабря 2018 года в Беларуси вступил в силу новый закон о СМИ, под действие которого попадает и портал Виртуальный Брест. Для посетителей основное нововведение – необходимость регистрироваться для того, чтобы написать свой комментарий. И не просто регистрироваться, а при этом указать свой номер телефона.



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Портал Виртуальный Брест всегда отличался от других сайтов, тут пользователь мог найти то, чего не было у других ресурсов. Потом, правда, появлялось, но не суть… Чем сейчас мы привлекаем наших посетителей?

Не секрет, что сайтов с новостями в последнее время появилось – тьма. И каждый плюс-минус предлагает одинаковый контент. Кто-то делает упор на уникальность материалов, но в основном все собирают информацию по определённому набору источников и формируют свою новостную ленту. Так что постоянно приходится придумывать что-то новое, чтобы соответствовать и выбиваться из общей «серой массы».

Прежде, чем мы представим вам несколько «фишек», которые придумали для своих пользователей – немного статистики.

Посещаемость сайта после 1 декабря, как и предполагалось, упала на 15%, что неудивительно - откололись те, кто заходил ради комментариев, а потом ещё раз, чтобы прочитать ответы. Как выглядит падение в уникальных посетителях, можно заценить тут . В данный момент на сайте зарегистрировано 530 пользователей (все они указали свой номер телефона и подтвердили его). Из них только 3 (три) – с зарубежными номерами, остальные не стесняются принадлежности к белорусским операторам (камень в огород тех, кто ныл, когда мы не успели к 1 декабря начать подключение зарубежных номеров). Ежедневно регистрируются от 5 до 10 пользователей.

5 (пять) пользователей из общего числа блокированы навсегда (напомним, повторно зарегистрировать логин на такой номер телефона нельзя). Двое из них начали хамить сходу и посетителям, и администрации сайта, а ещё трое – старые «знакомые» тролли, которые решили, что настал их час, но не тут-то было… Все они у нас на «карандаше», и даже если поменяют номера, не долго будут пользоваться сайтом. Кстати, при отключении пользователя все его прежние комментарии просто скрываются автоматически. Восстановить заблокированный телефон в подобном случае можно только по решению суда (что будет прецедентом).

На текущем этапе ежедневно на сайте публикуется порядка 100 комментариев. Это в среднем, цифра варьируется от 50 до 150, иногда больше. До 1 декабря сайт «набирал» более 600 комментариев (а в «критические» дни больше 1 т.). Конечно, это резкий провал, но в этом нет ничего удивительного – так и должно быть! Ушли «гости», остались «регистрированные». Зато намного упростилась работа – администрация сайта может не волноваться за размещаемые тексты, ответственность несут сами пользователи. Просто как «камень с плеч», если честно.

Отвечаем тем, кто предрекал бегство «рекламодателей» в связи с провалом в посещаемости и отсутствием комментариев. И в декабре, и в январе все рекламные места на сайте заняты и забронированы надолго вперёд. Для пользователей у нас свои «фишки», а для рекламодателей свои. Пока соблюдаем определённый баланс интересов.

За прошедший месяц мы реализовали восстановление пароля на указанный посетителем номер – если вы его забыли, можно «заказать» новый пароль и даже вспомнить логин. Раньше такого функционала не было, так как мы не требовали указания контактных данных, а теперь это необходимость. Новый пароль приходит посетителю на телефон в виде смс. К слову, пароли хранятся в зашифрованном виде, как и положено. Сменить пароль можно быстро в панели управления сайтом после авторизации.

За отчётный отрезок времени мы только один раз выдали номер телефона пользователя – он написал в комментарии, что опознал людей, совершивших преступление. Благодаря этому личности подозреваемых были установлены. Обращаем внимание на то, что на сайте действует так называемое « пользовательское соглашение », где подробно описаны все случаи, когда выдача персональных данных будет производиться. Безусловно, это запросы правоохранительных органов и вполне вероятно, случаи, когда пользователь оскорбляет либо нарушает правила сайта. Для тех же, кто привык общаться культурно – никаких проблем не предвидится.

В этом месте стоит напомнить, что регистрация с идентификацией по смс давно привычна и не вызывает отторжения у пользователей соцсетей.

Теперь о самом хорошем. Как мы уже показали вам ранее, надо придумывать что-то новое, чтобы выделяться среди набора одинаковых ресурсов-клонов. И вот наш ответ (может быть, скоро его скопируют и другие, однако…).

Мы наконец-то придумали, как поощрять наших зарегистрированных пользователей. Раньше это было невозможно, по причине отсутствия желания ими указывать какие-либо контактные данные. Теперь у нас есть номер телефона… Почему-бы самым лучшим из пользователей не пополнять баланс?

Сказано – сделано! Набравшим максимальное количество баллов на сайте может «прилететь» подарок. При подобном пополнении баланса баллы сбрасываются (обнуляются), а пользователь получает смс с текстом «спасибо, что вы с нами, бла-бла-бла…». Каждый из зарегистрированных пользователей имеет шанс рано или поздно получить пополнение баланса указанного при регистрации телефона, просто посещая сайт.

Достоверно известно, что баллы начисляются за посещение сайта и написание комментариев, а также в некоторых других случаях. Ещё баллы могут списываться (особенно если вы некультурно выражаетесь). Все подробности вы узнаете в панели управления после регистрации (красная кнопка « Баллы и финансы »).

Посетитель можете только узнать количество своих баллов (тоже в панели управления) и место в общей очереди на пополнение. Этакий квест-игра. Но в целом – пишите комментарии, культурно общайтесь, и чаще заходите на сайт. И баллы будут расти. А с ними и шансы.

Лучшим пользователям (набравшим за прошедшие годы много-много баллов) мы уже пополнили баланс телефонов на 5р, а тем, кто попроще – по 3р. Большие по 5, маленькие по 3 – всё логично! Дальше будем придерживаться уровня 3р. Баллы списываются (и соответственно, телефон пополняется) примерно по 10 логинов за месяц, плюс-минус. Может быть, чуть позже будет и больше, это всё будет зависеть от обстановки.

Второе преимущество зарегистрированного пользователя – это работа в мобильной версии без контекстной рекламы. Не секрет, что большой процент посетителей заходит на сайт с мобильных устройств, и сайты для них буквально напичканы контекстной рекламой, позволяющей заработать владельцу сайта. Отключить такую рекламу средствами смартфона непросто. А у нас её просто нет, если вы зарегистрируетесь.

К слову, для зарегистрированных пользователей всегда (и до 1 декабря и сейчас) существует возможность законно отключить баннерную рекламу на основной версии сайта (не мобильной). А в мобильной и так почти нет баннеров – только один небольшой 230 на 90. Таким образом, если вы зарегистрируетесь, и авторизуетесь на сайте, вы сможете просматривать сайт практически без рекламы. Скажите, кто-то ещё предоставляет подобный функционал в Беларуси?

Впрочем, всё это меркнет перед простой возможностью общаться, как и раньше, спокойно выражать собственное мнение (в рамках правил сайта ). Комментарии более не удаляются, отключены все (за исключением контроля ссылок) мат-фильтры, модераторы за ненадобностью уволены.

Как долго эти «плюшки» будут присутствовать на сайте, мы сейчас не можем сказать. До конца 2019 года будут точно, а там посмотрим. Хотелось бы пообещать, что до тех пор, пока не наберём базу в 5000 пользователей, но насколько это вообще реально, пока неясно.

На данный момент сайт работает в штатном режиме, собираем и публикуем интересную информацию о городе и стране для вашего удобства. Просто попробуйте, и оцените, насколько быстрым и удобным может быть получение информации без рекламы!

Для пользователей мобильной версии напоминаем, что существует несколько вариантов новостной ленты – обычная (как и раньше), без «жести» (только хорошие новости, для пацифистов) и для экономных – адаптивные новости (текст и фото хорошо просматривать на устройствах с разными экранами). А ещё в мобильной версии появилась афиша города с разбивкой по датам.

Тем, кто пользуется обычной версией (на компьютере) не устаём напоминать, что правая колонка – это ещё не все новости. Там собирается только самое-самое. Остальное доступно или в разделах Разное и Фотофакт , или в полной ленте новостей (в правой колонке кликнуть на « все новости »). Такая разбивка необходима потому, что новостей публикуется много, и все в правой колонке просто не помещаются. В мобильной версии общая лента.

Для «полного счастья» сайту не хватает самой малости (нет, не современного дизайна, это отдельный вопрос) – регистрации для мобильных пользователей. Пока для этого надо переходить на страницу регистрации в основной версии. Это недоразумение планируем устранить к концу января, а может быть и раньше.

А если у вас есть какие-то проблемы, пожелания или вопросы, не стесняйтесь обратиться к администрации сайта – всем поможем, подскажем, и выслушаем.

И последнее, но самое-самое главное. Если вы всё внимательно прочитали, и вам понравилось, кликайте для продолжения …