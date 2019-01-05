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Как живёт сайт в условиях нового закона о СМИ, и какие «плюшки» получают пользователи

06.01.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как вы помните, с 1 декабря 2018 года в Беларуси вступил в силу новый закон о СМИ, под действие которого попадает и портал Виртуальный Брест. Для посетителей основное нововведение – необходимость регистрироваться для того, чтобы написать свой комментарий. И не просто регистрироваться, а при этом указать свой номер телефона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62275.php

Как живёт сайт в условиях нового закона о СМИ, и какие «плюшки» получают пользователи

Портал Виртуальный Брест всегда отличался от других сайтов, тут пользователь мог найти то, чего не было у других ресурсов. Потом, правда, появлялось, но не суть… Чем сейчас мы привлекаем наших посетителей?

Не секрет, что сайтов с новостями в последнее время появилось – тьма. И каждый плюс-минус предлагает одинаковый контент. Кто-то делает упор на уникальность материалов, но в основном все собирают информацию по определённому набору источников и формируют свою новостную ленту. Так что постоянно приходится придумывать что-то новое, чтобы соответствовать и выбиваться из общей «серой массы».

Прежде, чем мы представим вам несколько «фишек», которые придумали для своих пользователей – немного статистики.

Посещаемость сайта после 1 декабря, как и предполагалось, упала на 15%, что неудивительно - откололись те, кто заходил ради комментариев, а потом ещё раз, чтобы прочитать ответы. Как выглядит падение в уникальных посетителях, можно заценить тут. В данный момент на сайте зарегистрировано 530 пользователей (все они указали свой номер телефона и подтвердили его). Из них только 3 (три) – с зарубежными номерами, остальные не стесняются принадлежности к белорусским операторам (камень в огород тех, кто ныл, когда мы не успели к 1 декабря начать подключение зарубежных номеров). Ежедневно регистрируются от 5 до 10 пользователей.

5 (пять) пользователей из общего числа блокированы навсегда (напомним, повторно зарегистрировать логин на такой номер телефона нельзя). Двое из них начали хамить сходу и посетителям, и администрации сайта, а ещё трое – старые «знакомые» тролли, которые решили, что настал их час, но не тут-то было… Все они у нас на «карандаше», и даже если поменяют номера, не долго будут пользоваться сайтом. Кстати, при отключении пользователя все его прежние комментарии просто скрываются автоматически. Восстановить заблокированный телефон в подобном случае можно только по решению суда (что будет прецедентом).

На текущем этапе ежедневно на сайте публикуется порядка 100 комментариев. Это в среднем, цифра варьируется от 50 до 150, иногда больше. До 1 декабря сайт «набирал» более 600 комментариев (а в «критические» дни больше 1 т.). Конечно, это резкий провал, но в этом нет ничего удивительного – так и должно быть! Ушли «гости», остались «регистрированные». Зато намного упростилась работа – администрация сайта может не волноваться за размещаемые тексты, ответственность несут сами пользователи. Просто как «камень с плеч», если честно.

Отвечаем тем, кто предрекал бегство «рекламодателей» в связи с провалом в посещаемости и отсутствием комментариев. И в декабре, и в январе все рекламные места на сайте заняты и забронированы надолго вперёд. Для пользователей у нас свои «фишки», а для рекламодателей свои. Пока соблюдаем определённый баланс интересов.

За прошедший месяц мы реализовали восстановление пароля на указанный посетителем номер – если вы его забыли, можно «заказать» новый пароль и даже вспомнить логин. Раньше такого функционала не было, так как мы не требовали указания контактных данных, а теперь это необходимость. Новый пароль приходит посетителю на телефон в виде смс. К слову, пароли хранятся в зашифрованном виде, как и положено. Сменить пароль можно быстро в панели управления сайтом после авторизации.

За отчётный отрезок времени мы только один раз выдали номер телефона пользователя – он написал в комментарии, что опознал людей, совершивших преступление. Благодаря этому личности подозреваемых были установлены. Обращаем внимание на то, что на сайте действует так называемое «пользовательское соглашение», где подробно описаны все случаи, когда выдача персональных данных будет производиться. Безусловно, это запросы правоохранительных органов и вполне вероятно, случаи, когда пользователь оскорбляет либо нарушает правила сайта. Для тех же, кто привык общаться культурно – никаких проблем не предвидится.

В этом месте стоит напомнить, что регистрация с идентификацией по смс давно привычна и не вызывает отторжения у пользователей соцсетей.

Теперь о самом хорошем. Как мы уже показали вам ранее, надо придумывать что-то новое, чтобы выделяться среди набора одинаковых ресурсов-клонов. И вот наш ответ (может быть, скоро его скопируют и другие, однако…).

Мы наконец-то придумали, как поощрять наших зарегистрированных пользователей. Раньше это было невозможно, по причине отсутствия желания ими указывать какие-либо контактные данные. Теперь у нас есть номер телефона… Почему-бы самым лучшим из пользователей не пополнять баланс?

Сказано – сделано! Набравшим максимальное количество баллов на сайте может «прилететь» подарок. При подобном пополнении баланса баллы сбрасываются (обнуляются), а пользователь получает смс с текстом «спасибо, что вы с нами, бла-бла-бла…». Каждый из зарегистрированных пользователей имеет шанс рано или поздно получить пополнение баланса указанного при регистрации телефона, просто посещая сайт.

Достоверно известно, что баллы начисляются за посещение сайта и написание комментариев, а также в некоторых других случаях. Ещё баллы могут списываться (особенно если вы некультурно выражаетесь). Все подробности вы узнаете в панели управления после регистрации (красная кнопка «Баллы и финансы»).

Посетитель можете только узнать количество своих баллов (тоже в панели управления) и место в общей очереди на пополнение. Этакий квест-игра. Но в целом – пишите комментарии, культурно общайтесь, и чаще заходите на сайт. И баллы будут расти. А с ними и шансы.

Лучшим пользователям (набравшим за прошедшие годы много-много баллов) мы уже пополнили баланс телефонов на 5р, а тем, кто попроще – по 3р. Большие по 5, маленькие по 3 – всё логично! Дальше будем придерживаться уровня 3р. Баллы списываются (и соответственно, телефон пополняется) примерно по 10 логинов за месяц, плюс-минус. Может быть, чуть позже будет и больше, это всё будет зависеть от обстановки.

Второе преимущество зарегистрированного пользователя – это работа в мобильной версии без контекстной рекламы. Не секрет, что большой процент посетителей заходит на сайт с мобильных устройств, и сайты для них буквально напичканы контекстной рекламой, позволяющей заработать владельцу сайта. Отключить такую рекламу средствами смартфона непросто. А у нас её просто нет, если вы зарегистрируетесь.

К слову, для зарегистрированных пользователей всегда (и до 1 декабря и сейчас) существует возможность законно отключить баннерную рекламу на основной версии сайта (не мобильной). А в мобильной и так почти нет баннеров – только один небольшой 230 на 90. Таким образом, если вы зарегистрируетесь, и авторизуетесь на сайте, вы сможете просматривать сайт практически без рекламы. Скажите, кто-то ещё предоставляет подобный функционал в Беларуси?

Впрочем, всё это меркнет перед простой возможностью общаться, как и раньше, спокойно выражать собственное мнение (в рамках правил сайта). Комментарии более не удаляются, отключены все (за исключением контроля ссылок) мат-фильтры, модераторы за ненадобностью уволены.

Как долго эти «плюшки» будут присутствовать на сайте, мы сейчас не можем сказать. До конца 2019 года будут точно, а там посмотрим. Хотелось бы пообещать, что до тех пор, пока не наберём базу в 5000 пользователей, но насколько это вообще реально, пока неясно.

На данный момент сайт работает в штатном режиме, собираем и публикуем интересную информацию о городе и стране для вашего удобства. Просто попробуйте, и оцените, насколько быстрым и удобным может быть получение информации без рекламы!

Для пользователей мобильной версии напоминаем, что существует несколько вариантов новостной ленты – обычная (как и раньше), без «жести» (только хорошие новости, для пацифистов) и для экономных – адаптивные новости (текст и фото хорошо просматривать на устройствах с разными экранами). А ещё в мобильной версии появилась афиша города с разбивкой по датам.

Тем, кто пользуется обычной версией (на компьютере) не устаём напоминать, что правая колонка – это ещё не все новости. Там собирается только самое-самое. Остальное доступно или в разделах Разное и Фотофакт, или в полной ленте новостей (в правой колонке кликнуть на «все новости»). Такая разбивка необходима потому, что новостей публикуется много, и все в правой колонке просто не помещаются. В мобильной версии общая лента.

Для «полного счастья» сайту не хватает самой малости (нет, не современного дизайна, это отдельный вопрос) – регистрации для мобильных пользователей. Пока для этого надо переходить на страницу регистрации в основной версии. Это недоразумение планируем устранить к концу января, а может быть и раньше.

А если у вас есть какие-то проблемы, пожелания или вопросы, не стесняйтесь обратиться к администрации сайта – всем поможем, подскажем, и выслушаем.

И последнее, но самое-самое главное. Если вы всё внимательно прочитали, и вам понравилось, кликайте для продолжения

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Как вы помните, с 1 декабря 2018 года в Беларуси вступил в силу новый закон о СМИ, под действие которого попадает и портал Виртуальный Брест. Для посетителей основное...
 
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