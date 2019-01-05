

Стать волшебником просто. ОО «БРО «Дети в беде» провел традиционную новогоднюю елку для онкобольных детей. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Уже третий год ОО «БРО «Дети в беде» проводит новогоднюю акцию «Стань волшебником – подари детям праздник». Это мероприятие направлено на то, чтобы доставить праздник маленьким, но сильным по духу ребятам. Третий год ребята, которые уже знают, что такое борьба за жизнь, верят в чудо, загадывают самое заветное желание – стать здоровыми.

Подарить праздник онкобольным детям мог любой желающий, ведь это благотворительная акция. Для мальчиков и девочек прошел спектакль, где костюмированные герои рассказывали свою историю, играли с детьми, пели и танцевали.

















Не остались в стороне и почетные гости, которых также было немало. На мероприятии присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Рыбак. Благотворительную акцию поддержало управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома.













И это далеко не все герои. Среди них: ОАО «Беларуськалий» и молодежь градообразующего предприятия под руководством Натальи Маринич; Солигорская районная организация ОО «Белорусский союз женщин»; Солигорское районное объединение профсоюзов; Солигорская районная организация ОО «Белорусский фонд мира»; Солигорская районная организация РОО «Белая Русь»; ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания населения», педагогическое отделение Солигорского государственного колледжа, группа ДО-173-Б, ОАО «Трест Шахтоспецстрой» и первичная организация профсоюза ОАО «Трест Шахтоспецстрой». ООО ТД «Радуга-Свет»;А также свой вклад внесли индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители города.













Поздравили детей и вручили подарки гости праздника председатель Солигорской районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Ирина Крукович, председатель Солигорского районного объединения профсоюзов Людмила Ткачева, председатель Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Куклицкая, председатель Солигорской районной организация РОО «Белая Русь» Лариса Жукова и др.













Но не просто организаторы вручили подарки и на этом праздник завершился, нет, множество сюрпризов ожидало юных участников праздника — буквально каждые пятнадцать минут волшебники вручали детям подарки и сувениры от Дедушки Мороза, переданные солигорчанами, среди них — имбирные пряники, изделия ручной работы, цветы, сладости, украшения.





Счастливый детский смех – чудо свершилось. И все это – благодаря добрым сердцам жителей Солигорска.

Фоторепортаж Марка Новицкого.