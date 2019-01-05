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Потеря пенсии и проблемы с кредитом. Как зарплата «в конверте» может испортить жизнь работнику и нанимателю

06.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сложности с оформлением кредита в банке, потеря пенсии, вопросы при компенсации больничных — это только некоторые из проблем, которые могут возникнуть при получении серых зарплат. Чем еще грозят такие выплаты, FINANCE.TUT.BY разбирался вместе с юристом адвокатского бюро REVERA Дарьей Ермак.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Наниматель выступает здесь в роли агента и только перечисляет платежи в бюджет.

При этом работодатель делает взносы в ФСЗН на социальное и пенсионное страхование в размере 34% от официально начисленной зарплаты и взносы в «Белгосстрах» на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на работе. По ним ставка может отличаться в зависимости от условий труда, но для большинства организаций это 0,6% от зарплаты.

Зарплата, налоги и взносы с которой выплачены частично, называется серой. Такая схема позволяет нанимателям уйти от уплаты обязательных страховых взносов, а работникам — сэкономить на подоходном налоге.

Как может выглядеть схема выплаты серой зарплаты

К примеру, при трудоустройстве наниматель и работник договариваются о зарплате в размере 1000 рублей. Однако в договоре фиксируется лишь минимальная зарплата — 330 рублей. Именно с нее работодатель уплачивает налог и отчисляет взносы в ФСЗН и Белгосстрах. Оставшиеся 670 рублей работник получает на руки «в конверте».

Вторым способом выплаты серой зарплаты является ситуация, когда работник выполняет свои обязанности вовсе без заключения трудового договора, а зарплату ему выплачивают только «в конвертах».

Какие риски для работника?

Сложности с оформлением кредита в банке и потеря пенсии

Сумма запрашиваемого и выдаваемого кредита может быть привязана к размеру зарплаты работника. От нее также зависит итоговый размер предоставляемых денег. Что касается пенсии, то те периоды, когда компания не делала взносы в ФСЗН, не будут засчитывать в стаж для назначения пенсии. В результате это отразится на ее размере.

Вопросы при компенсации больничного, выплат по беременности и родам, оплате командировок

Пособие по нетрудоспособности бухгалтерия также рассчитывает, исходя из официальной и закрепленной в договоре зарплаты. Поэтому, если в договоре прописана минималка, то на достойный размер компенсации можно не рассчитывать.

Проблемы при получении выплаты при увольнении

В день увольнения работнику должны быть выплачены все причитающиеся деньги. Сюда относится зарплата за период работы перед увольнением и денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Также работник может претендовать на командировочные расходы, премию, пособие по временной нетрудоспособности, компенсацию за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих работнику, выходное пособие, коэффициент трудового участия и т.д.

Все эти выплаты наниматель будет высчитывать, исходя из официальной (закрепленной в трудовом договоре) зарплаты.

Невозможность получить отпускные в полном объеме и проблемы с получением визы

Исходя из зафиксированной в трудовом договоре зарплаты также начисляют отпускные. Что касается визы, то некоторые посольства и консульства требуют предоставить справку о зарплате за последние 3, 6 или 12 месяцев, чтобы подтвердить платежеспособность.

Крупные покупки — под контролем

Оплата обучения, покупка квартиры или дома, автомобиля — все это находится под контролем ряда государственных органов, и у человека в любой момент могут потребовать предоставить декларацию для установления источника доходов и их размера.

И самое главное для работника: отсутствие каких-либо гарантий получения оговоренной оплаты своего труда.

Важно помнить, что схема с получением серой зарплаты будет работать только в бесконфликтной ситуации. Если наниматель по какой-то причине решит уклониться и не выполнить договоренность, работник не сможет взыскать с него недополученное, а будет претендовать только на те суммы, которые зафиксированы в трудовом договоре.

Чем грозит серая выплата зарплаты нанимателю?

С компании, которая выплачивает зарплаты в «конвертах», могут взыскать два штрафа — 40% от неуплаченной суммы налога (не менее 255 рублей) и 20% от неуплаченной суммы в ФСЗН.

Серые схемы выплаты могут свидетельствовать о том, что у организации-нанимателя есть неучтенная выручка от реализации товаров, работ или услуг. За это нарушение законодательством также предусмотрена ответственность.

В большинстве случаев за выплаты в «конвертах» полагается только штраф. Однако законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов. Санкция предусматривает штраф, арест или ограничение (лишение) свободы на срок до трех лет.

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Юрист адвокатского бюро REVERA Дарьей Ермак рассказывает, чем работнику грозит серая зарплата
 
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