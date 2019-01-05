На первенца - больше 7000 рублей. Какую сумму пособий в год получает семья при рождении ребенка

Минтруда намерено совершенствовать пособия по уходу за детьми и модернизировать программу семейного капитала. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Сейчас на пособия в стране тратится больше 2% ВВП. В министерстве подсчитали, какую сумму от государства получает семья за год при рождении первого ребенка, второго и последующих или ребенка-инвалида.



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По данным Минтруда, при рождении первого ребенка семья получает в среднем за год 7408 рублей. В эту сумму входят пособие по беременности и родам (2420 рублей, 4 месяца), единовременное пособие беременным, которые стали на учет до 12 недель беременности (214 рублей), единовременное пособие по рождению ребенка (2142 рубля), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет (329 рублей течение 8 месяцев).

При рождении второго и последующих детей, по данным Минтруда, семья ежегодно получает за год в среднем 9711 рублей.



Инфографика Минтруда

Выплаты государственных пособий семьям при рождении первого ребенка-инвалида, по данным Минтруда, составляют в среднем 12 300 рублей в год, второго и последующих — 14 227 рублей.



Инфографика Минтруда

Ирина Костевич отметила, что Беларусь занимает 25 место в мировом рейтинге благополучия материнства. Это лучший показатель среди стран СНГ. Всего в рейтинге представлено 179 стран.

— Сегодня наблюдается снижение рождаемости. За 11 месяцев текущего года в сравнении с 11 месяцами прошлого года темп рождаемости составил 92,5%. Это значит что за 11 месяцев прошлого года мы потеряли в численности населения почти 15 тысяч человек, — отметила министр труда. — И по прогнозам численность женщин репродуктивного возраста будет снижаться. Поэтому нужно максимально обеспечить интенсивность рождения — это количество детей приходящееся на одну женщину репродуктивного возраста. Поэтому мы будем активно работать над совершенствованием семейной политики.

Ирина Костевич отметила, что программа семейного капитала, которая действует с 2015 года, дала положительный эффект с точки зрения роста количества многодетных семей.

— В 2014 году детей родившихся третьими и последующими было 17 тысяч, в 2015 — 20 тысяч, в 2016 — 22 тысячи, в 2017 — 21 тысяча. Средний темп прироста составил почти 23%, — приводит цифры министр.