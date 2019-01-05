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«Кто-то видел платье, кто-то - голое тело»: модель в Казахстане пожаловалась на избиение после показа

06.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Модель из Казахстана Динагул Тасова заявила в инстаграме, что ее избили, после того как она приняла участие в модном показе. По словам девушки, физическое насилие было спровоцировано волной негативных комментариев в соцсетях.


Свое заявление Тасова сопроводила фотографиями с синяками и информацией, что за помощью от домашнего насилия в стране обращается ежегодно больше 40 тысяч женщин. Би-би-си поговорила с моделью о случившемся.

Би-би-си: Что именно с вами произошло?

Динагул Тасова: Все началось из-за того, что шла Неделя моды Astana Fashion Night. Это было 30 ноября. И я на показе выступила в одежде казахстанского дизайнера Даны Дуйсенбаевой. Это было прозрачное, нежное платье. Оно досталось мне, так как дизайнер выбрала именно меня, и я выступила в нем на сцене.

После этого через неделю произошел удар, которого я не ожидала. После показа не было негатива, все реагировали очень тепло, хлопали, со мной фотографировались. А потом фотографии с показа попали в соцсети и на информационные порталы, и все начали их обсуждать. Кто-то видел красивое платье, кто-то видел голое тело, и все начали хейтить мой образ. Я не знала, что люди у нас могут так реагировать именно на фэшн.

Мой молодой человек увидел мои фотографии, затем везде стал читать комментарии, в основном негативные. И он начал меня атаковать и выяснять отношения. Из общества шло очень много негатива, и его это задело. Я, получается, показываю грудь на сцене открытую, а не платье. 8 декабря он ударил меня несколько раз, унижал сильно. Я ушла, но он у меня телефон забрал, мой ноутбук, я не могла выйти на связь. Удалил мои аккаунты везде, в том числе в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бить или не бить? Вот в чем вопрос! После новости о показе, в котором я принимала участие, на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram (@dinagul.tassova) удалили и причина всему - грудь. Я как модель делаю свою работу и делаю её хорошо. Когда я вышла на сцену все аплодировали. После показа ко мне подходили женщины с теплым отзывами и фотографировались. Открою вам секрет - у меня и до этого были показы в прозрачном белье и в купальниках. Я просто делаю свою работу на сцене! Так же как и каждый из вас! Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому. А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат «поддержки» как мне казалось «близкого» человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить. Я узнала, что у нас в Казахстане утверждена Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Согласно статистике, ежегодно в подразделения по защите женщин от насилия обращается больше 40 тысяч женщин и это только те, которые не побоялись написать заявление - вы считаете это нормально? Мы говорим о том, что мы хотим попасть в число самых развитых стран мира! Как? Если наши некоторые мужчины ведут себя как в средневековье? Каждая третья женщина, на протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам жестокого обращения! Вы хотели знать буду ли я заниматься общественной деятельностью? Да и буду делать это по-своему. Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми - вот моя цель, мой вклад в общество! Спасибо всем вам за то, что дали понять, что по-настоящему важно! Это мой новый инстаграм профиль - @dinagul.tasova (https://instagram.com/dinagul.tasova?utm_source=ig_profile_share&igshid=185i2brtw08pu) #динагультасова #динагуль #япротивнасилия

Публикация от Dinagul Tasova (@dinagul.tasova)

Би-би-си: При этом пост вы опубликовали только пару дней назад. Почему?

Динагул Тасова: Я не могла решиться долгое время. Во-первых, я физически не готова была. Фотография [с синяками] была не сразу сделана, к сожалению. Только через десять дней я согласилась на фотосессию. До этого я не могла даже ходить, у меня были проблемы с жильем, с телефоном — я элементарно не могла связаться с домашними, у меня не было никаких контактов.

У меня был шок небольшой, потому что я очень доверяла этому человеку, мы уже пять лет [были] вместе. Я ждала от него хоть какой-то поддержки после показа, потому что было очень много обсуждений и негатива. Я думала, он хотя бы словами меня поддержит. А в итоге получается, что я сама ходила загруженная, и он взял и избил меня. Я такого не ожидала.

Через десять дней я решилась взять себя в руки, сфотографироваться и показать людям, что нельзя поднимать руку на женщину. И показать ему, что он натворил. Потому что мы не виделись с тех пор, и он не знал, какие последствия остались у меня на теле. Поэтому я хотела написать пост, чтобы он это увидел. И, с другой стороны, у меня боль в душе была огромная, и хотелось хотя бы вытащить ее изнутри, через фотографию передать.

Би-би-си: Обращались ли вы в полицию?

Динагул Тасова: Я лично нет, я решила не обращаться. Он официально мне никто, он не мой муж, он мне ничем не обязан. Я и так его растоптала, выставив свои фотографии в синяках. Пускай он это увидит, пускай народ осуждает, пускай народ вывод делает. Дальше докапываться, с ним встречаться, возиться, выяснять отношения я не хочу. Поэтому я решила не писать заявления, я не хочу с ним видеться.

Я хочу, чтобы общество обсуждало. Кто-то [в комментариях] писал, что «я бы вообще убил». Получается, ударить можно? А девчонкам просто по своей профессии работать нельзя? Если девушка выходит на подиум — получается, за это бить надо? Это и хотелось выяснить, чтобы народ сам осудил это все.

Би-би-си: В СМИ вас называют не только моделью, но и депутатом. Вы в самом деле депутат?

Динагул Тасова: Нет, это не парламент. Я депутат молодежного маслихата города Астана. Это негосударственное, общественное объединение. Я не госслужащая, а скорее волонтер, активист. Молодежный маслихат Астаны — это группа активной молодежи, которая работает с обществом. Мы можем ходить в детские дома помогать, в дома престарелых. Это не оплачивается, мы занимаемся всем в свободное время.

С модельной карьерой это никак не пересекается. Я выступала на сцене в выходные ночью. У меня контракт с модельным агентством, это моя основная работа. Занимаюсь ей пять лет, у меня официальный договор, и дальше я тоже собираюсь работать в этой сфере. Я просто хотела участвовать в общественном объединении и вступила туда сроком на один год.

Сейчас я хочу открыть свою организацию по поддержке женщин и детей, внести вклад в развитие концепции семейной и гендерной политики в Казахстане. Хочу работать над этим проектом.

Домашнее насилие не только в Казахстане, оно везде есть. Я решила заниматься этой темой, встречаться, проводить тренинги, приносить пользу. Сейчас концепцию пишу, команду собираю. Мне в директ многие пишут: «Вчера муж избил, а я даже не знаю, куда обратиться». Был даже один звонок от мужчины из Канады, что у него точно такая же ситуация, только наоборот: на него женщина руку поднимает.

 
 
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Модель из Казахстана Динагул Тасова заявила в инстаграме, что ее избили, после того как она приняла участие в модном показе. По словам девушки, физическое насилие...
 
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