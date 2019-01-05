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Саснович с победы стартовала на турнире в Сиднее

06.01.2019 08:39 — Разное | Tut.by  
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович с победы стартовала на турнире в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.


Александра Саснович. Фото: twitter.com/wta

Александра Саснович (№ 30 WTA) начала выступление с квалификационной стадии и победила Тамару Зиданшек (№ 79 WTA) из Словении — 6:4, 6:1.

Саснович исполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов.

Зиданшек исполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

Во 2-м раунде квалификации Саснович сыграет против 53-й ракетки мира Моники Пуигг из Пуэрто-Рико.

С основной сетки турнира в Сиднее стартует первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 13 WTA), которая в 1/16 финала встретится с чешкой Петрой Квитовой (№ 7 WTA).

 
 
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович с победы стартовала на турнире в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
 
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