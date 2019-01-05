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Профессии бухгалтера Наталья Мишутина посвятила тридцать лет жизни
06.01.2019 — Разное | Полесская правда
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Как гласит народная мудрость: ученье и труд все перетрут. Наверное, именно трудолюбие, а еще неуемная энергия, оптимизм, стремление к познанию нового чувствуются уже с первых минут общения с главным бухгалтером финансового отдела Пинского райисполкома Натальей Владимировной Мишутиной.
После окончания учебного заведения Наталья попала на работу в управление профтехобразования Брестского облисполкома – сначала ревизором, затем старшим ревизором. Эта работа предполагала командировки практически по всем городам Брестской области. В одной из таких поездок она встретила своего будущего супруга Валерия Леонидовича. На то время молодой человек работал мастером производственного обучения Лунинецкого СПТУ-146, куда и приехала Наталья с проверкой. Молодого ревизора временно поселили в общежитии, где жил и Валерий. Так случилось, что девушка в спешке захлопнула дверь, а ключи забыла в номере. На помощь молодому ревизору пришел Валерий. Так началась история их любви.
Вскоре молодые поженились. Наталья Владимировна переехала к мужу в Лунинец, где устроилась инженером-технологом на заводе по производству электродвигателей для сельского хозяйства. Через год молодая семья переехала в родной город Валерия Леонидовича – Пинск.
Вскоре у молодой пары родился сынишка Михаил. Валерий Леонидович работал учителем труда и черчения в Оснежицкой СШ, затем в Пинской межрайонной ветеринарной лаборатории инженером-электриком. Наталья Владимировна, выйдя из декретного отпуска, была принята на должность заместителя главного бухгалтера финотдела Пинского райисполкома. На этот период времени выпала и учеба в Институте управления и предпринимательства по специальности «экономика и управление на предприятии».
С 2000 года Наталья Владимировна работает главным бухгалтером финотдела райисполкома. Профессии бухгалтера женщина посвятила тридцать лет своей жизни.
Наталья Владимировна считает, что в работе бухгалтера обязательно должна быть система, а ее нужно создавать.
И все же главным счастьем Наталья Владимировна считает своих любимых мужчин: мужа, сына и внука. Сын Михаил живет и работает в Минске, занимается частным бизнесом в IT-сфере.
Свободное время Наталья Владимировна посвящает чтению, выращиванию цветов возле дома, кулинарии и, конечно, путешествиям.
Татьяна Полховская.
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