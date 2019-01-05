Профессии бухгалтера Наталья Мишутина посвятила тридцать лет жизни

Как гласит народная мудрость: ученье и труд все перетрут. Наверное, именно трудолюбие, а еще неуемная энергия, оптимизм, стремление к познанию нового чувствуются уже с первых минут общения с главным бухгалтером финансового отдела Пинского райисполкома Натальей Владимировной Мишутиной.



Наталья Владимировна родилась и выросла в деревне Подгорное Барановичского района. Папа, Владимир Степанович, работал учителем биологии, а мама – Нина Григорьевна – мастером на местном консервном заводе. Училась Наталья в школе на «отлично», и, когда пришло время выбирать профессию, родители посоветовали идти в финансовую сферу, что и произошло: после окончания школы девочка поступила в Минский финансово-экономический техникум.

После окончания учебного заведения Наталья попала на работу в управление профтехобразования Брестского облисполкома – сначала ревизором, затем старшим ревизором. Эта работа предполагала командировки практически по всем городам Брестской области. В одной из таких поездок она встретила своего будущего супруга Валерия Леонидовича. На то время молодой человек работал мастером производственного обучения Лунинецкого СПТУ-146, куда и приехала Наталья с проверкой. Молодого ревизора временно поселили в общежитии, где жил и Валерий. Так случилось, что девушка в спешке захлопнула дверь, а ключи забыла в номере. На помощь молодому ревизору пришел Валерий. Так началась история их любви.

Вскоре молодые поженились. Наталья Владимировна переехала к мужу в Лунинец, где устроилась инженером-технологом на заводе по производству электродвигателей для сельского хозяйства. Через год молодая семья переехала в родной город Валерия Леонидовича – Пинск.

– Когда я впервые приехала в Пинск, то просто влюбилась в его красоту, а самое главное – в людей, – рассказывает Наталья Владимировна. – Этот город стал мне действительно родным.

Вскоре у молодой пары родился сынишка Михаил. Валерий Леонидович работал учителем труда и черчения в Оснежицкой СШ, затем в Пинской межрайонной ветеринарной лаборатории инженером-электриком. Наталья Владимировна, выйдя из декретного отпуска, была принята на должность заместителя главного бухгалтера финотдела Пинского райисполкома. На этот период времени выпала и учеба в Институте управления и предпринимательства по специальности «экономика и управление на предприятии».

С 2000 года Наталья Владимировна работает главным бухгалтером финотдела райисполкома. Профессии бухгалтера женщина посвятила тридцать лет своей жизни.

– Работа бухгалтера – это магия чисел, и ее нужно только понять, – делится Наталья Владимировна. – Постоянно нахожусь в «бухгалтерской» среде, знаю ее специфику. Никогда не пыталась поменять профессию и безмерно благодарна родителям, что посоветовали мне выбрать эту специальность.

Наталья Владимировна считает, что в работе бухгалтера обязательно должна быть система, а ее нужно создавать.

– Мне кажется, у нас эта система создана и работает, – делится Наталья Владимировна. – И ни в коем случае нельзя думать, что здесь задействован один человек. В нашем коллективе работают неравнодушные люди и профессионалы высокого уровня.

И все же главным счастьем Наталья Владимировна считает своих любимых мужчин: мужа, сына и внука. Сын Михаил живет и работает в Минске, занимается частным бизнесом в IT-сфере.

Свободное время Наталья Владимировна посвящает чтению, выращиванию цветов возле дома, кулинарии и, конечно, путешествиям.

Татьяна Полховская.

Фото автора.