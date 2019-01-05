Вопреки всему… и Орнелле Мути. История любви Адриано Челентано и Клаудии Мори длиной в 55 лет

Знаменитый итальянский актер, исполнитель и просто красавец Адриано Челентано отмечает 81-й день рождения. А уже летом Челентано предстоит еще одно празднество: 55-я годовщина свадьбы с женщиной всей его жизни — Клаудией Мори. О том, как складывались отношения длиною в полвека, вспоминаем сегодня.





Челентано и Мори впервые встретились на съемках «Какой-то странный тип». Поговаривали, что Клаудия стеснялась и даже побаивалась своего партнера по фильму: мол, в копилке Адриано уже были и песни, и роли в кино, а Мори на тот момент ничем не отличилась.

Но все было несколько иначе. В 60-е Челентано доставались лишь эпизодические роли, так что большой популярности он еще не имел, хотя, конечно, уже был известен. А Клаудия Мори успела сняться с Аленом Делоном, регулярно выступала в Риме как певица и даже собиралась на гастроли во Францию.





В общем, нечего было стесняться. Особенно если учесть, что Челентано постоянно пытался пригласить партнершу на свидание! Но та всегда отказывала, зная, что актер уже встречается с другой. И, наверное, так бы и продолжала игнорировать знойного итальянца, если бы нечаянно не залила водой пол съемочной площадки. Произошло короткое замыкание, громкий хлопок… И вот лицо Челентано в крови и осколках стекла. Считая себя виноватой, Клаудия все же дала согласие на одну встречу тет-а-тет.





Встреча переросла в роман, который быстро угас: после премьеры фильма Адриано отправился на гастроли, а Клаудия не посчитала эти отношения достаточно серьезными, чтобы поехать вместе с ним. Однако Челентано не сдался, и спустя некоторое время отправил Мори пригласительный на свое выступление. Девушка вполне могла не принять приглашение, как уже делала это десятки раз, но почему-то отправилась на концерт. И не зря: в финале Адриано признался ей в любви прямо со сцены. А летом 1964 года пара поженилась.

Вслед за первыми гастролями поставить крест на отношениях Челентано и Мори рисковала их же свадьба. Пытаясь сбежать от папарацци, пара назначила бракосочетание… на 3 часа ночи! Свидетели в открытую зевали, голова Адриано раскалывалась от боли, а Клаудия была на взводе из-за слишком короткого платья и нелепого галстука Челентано. В Сети даже нашлось фото, где девушка весьма неодобрительно смотрит на будущего супруга прямо на церемонии.





Став супругой одного из самых желанных мужчин мира, Клаудия Мори пожертвовала карьерой. Впрочем, в тени она не осталась: заняла место имиджмейкера, продюсера и пиарщика Челентано. О «маркетинговых ходах» Мори до сих пор слагают легенды, припоминая, в частности, как она уложила мужа под поезд и созвала фоторепортеров. Или как сообщила СМИ о том, что Челентано танцует в центре города, и создала гигантскую пробку. Кстати, за этот проступок Адриано даже арестовали. Зато премьера фильма, к съемкам в котором он и готовился, отплясывая посреди улицы, прошла с оглушительным успехом.





По слухам, Клаудию Мори окрестили «самой ревнивой женщиной Италии». Но ее поступки говорят об обратном. Так, в 70-х одна из особо рьяных фанаток Челентано пробралась в номер супругов и спряталась в их спальне. Вместо того чтобы закатить скандал, Мори лишь заявила прессе, что такое внимание к мужу ей льстит.

А в начале 80-х Адриано дважды снимался с Орнеллой Мути. Проницательные зрители сразу же стали обсуждать роман двух звезд, и внезапный развод Мути здорово подогрел слухи.



Актерский дуэт Челентано и Мути стал культовым для любителей комедий. За пределами съемок эту парочку тоже связывали бурные отношения

Клаудия могла бы устроить неверному супругу публичную порку, но вместо этого лишь забрала детей и уехала в деревушку на другом конце страны. Пресса же получила короткий, но содержательный комментарий: «Случайная измена — вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи — это как для механика техосмотр нового автомобиля». Челентано (который, к слову, подтвердил интрижку с коллегой по фильму лишь спустя много лет) не выдержал разлуки с семьей и вскоре публично извинился. Брак был спасен.





Этим летом супруги отметят 55-ю годовщину брака. Поклонники Челентано, сравнивая свежие фото Орнеллы Мути с недавними снимками Клаудии Мори, негодуют: мол, Орнелла в свои 63 выглядит настоящей красавицей.



Так Орнелла выглядит сейчас

А Мори «раздалась в три обхвата», «одевается, как самая настоящая кошелка с рынка». Да и вообще, посмела надеть шерстяные колготки с туфлями. Но, видимо, Адриано Челентано этот факт не особо волнует. Ведь спустя столько лет они с супругой по-прежнему вместе и любят друг друга.