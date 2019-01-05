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Пять вкусных рецептов для рождественского стола. Готовим постные блюда в Сочельник

06.01.2019 08:42 — Разное | Tut.by  
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Хочется разнообразить постный стол в самую волшебную ночь года? Предлагаем 5 вариантов, которые придутся вам по душе!

Оливье с тунцом


Источник рецепта и фото: unian.net

Ингредиенты:

  • Лук красный — 1 шт.;
  • Картофель (вареный в мундире) — 3 шт.;
  • Морковь (вареная) — 1 шт.;
  • Горошек зеленый (консервированный) — 100 г;
  • Уксус винный — 3 ст. л.;
  • Майонез — 100 г;
  • Йогурт (натуральный, без подсластителей) — 70 г;
  • Горчица — 1 ч.л.;
  • Тунец консервированный — 1 шт.;
  • Яйцо (сваренное вкрутую) — 3 шт.;
  • Огурцы (маринованные) — 100 г;
  • Зелень (для украшения по желанию) — по вкусу.

Как готовить?

  1. Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и морковь отварите заранее и дайте остыть.
  2. Лук тонко нарежьте четвертинками и замаринуйте в винном уксусе, после чего уксус слейте. Для заправки соедините йогурт, майонез, горчицу и соль по вкусу. С тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.
  3. В глубокую миску нарежьте картофель кубиками.
  4. Добавьте нарезанную кубиками морковь.
  5. Добавьте нарезанные кубиками яйца.
  6. Положите горошек, слив с него предварительно жидкость, добавьте соус, лук и тунец.
  7. Все хорошо перемешайте и переложите салат на сервировочное блюдо, разместив кулинарное кольцо. В центр поставьте стакан. Примните салат сверху лопаткой.
  8. Затем аккуратно извлеките стакан и уберите кольцо.
  9. Украсьте салат свежей зеленью, кусочками овощей или ягод.

Безалкогольный глинтвейн


Источник рецепта и фото: russianfood.com

Ингредиенты:

  • Сок виноградный — 1 л;
  • Апельсин — 0,5 шт.;
  • Лимон — 0,25 шт.;
  • Сахар — 2 ст.л.;
  • Корица — 1 палочка;
  • Гвоздика — 6 шт.;
  • Кардамон — 1 щепотка.

Как готовим?

  1. Половину апельсина «нашпигуйте» гвоздикой.
  2. Отправьте апельсин в кастрюлю. Добавьте 0,25 лимона, кардамон, корицу, сахар.
  3. Влейте 1 л виноградного сока. Разогрейте безалкогольный глинтвейн примерно до 70 градусов.

Теплый салат с фасолью


Источник рецепта и фото: povar.ru

Ингредиенты:

Зеленая стручковая фасоль — 400 г;

Помидоры черри — 10−15 шт.;

Базилик — 5 листиков;

Лимон — 1 шт.;

Оливковое масло — 2 ст.л.;

Кунжут — 1 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Отварите фасоль в течение 2−3 минут, затем переложите ее в салатницу.
  2. Добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик.
  3. Полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым.

Вареники с вишней


Источник рецепта и фото: iamcook.ru

Ингредиенты:

Тесто:

  • Кефир — 200 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — 350 г;
  • Растительное масло — 1 ст. л.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сода — ½ ч.л.

Начинка:

  • Вишня — 500 г;
  • Корица — ½ ч.л.;
  • Сахар — 4 ст. л.;
  • Кукурузный крахмал — 1 ч.л.

Как готовить?

  1. Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.
  2. Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.
  3. Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края.
  4. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5−7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

Запеченный лосось


Источник рецепта и фото: style.nv.ua

Ингредиенты:

Стейки лосося — 4 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Соевый соус — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Зелень — по вкусу.

Как готовить?

  1. Смажьте стейки соевым соусом и по необходимости посолите.
  2. В этом маринаде рыбу накройте салфеткой и отправьте в холодильник на 1,5−2 часа.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда наши стейки, запекайте 25−30 минут.
  4. Готовые стейки необходимо сбрызнуть лимонным соком и украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

 
 
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