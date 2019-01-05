Пять вкусных рецептов для рождественского стола. Готовим постные блюда в Сочельник

Хочется разнообразить постный стол в самую волшебную ночь года? Предлагаем 5 вариантов, которые придутся вам по душе!
Оливье с тунцом
Ингредиенты:
Лук красный — 1 шт.;
Картофель (вареный в мундире) — 3 шт.;
Морковь (вареная) — 1 шт.;
Горошек зеленый (консервированный) — 100 г;
Уксус винный — 3 ст. л.;
Майонез — 100 г;
Йогурт (натуральный, без подсластителей) — 70 г;
Горчица — 1 ч.л.;
Тунец консервированный — 1 шт.;
Яйцо (сваренное вкрутую) — 3 шт.;
Огурцы (маринованные) — 100 г;
Зелень (для украшения по желанию) — по вкусу.
Как готовить?
Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и морковь отварите заранее и дайте остыть.
Лук тонко нарежьте четвертинками и замаринуйте в винном уксусе, после чего уксус слейте. Для заправки соедините йогурт, майонез, горчицу и соль по вкусу. С тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.
В глубокую миску нарежьте картофель кубиками.
Добавьте нарезанную кубиками морковь.
Добавьте нарезанные кубиками яйца.
Положите горошек, слив с него предварительно жидкость, добавьте соус, лук и тунец.
Все хорошо перемешайте и переложите салат на сервировочное блюдо, разместив кулинарное кольцо. В центр поставьте стакан. Примните салат сверху лопаткой.
Затем аккуратно извлеките стакан и уберите кольцо.
Украсьте салат свежей зеленью, кусочками овощей или ягод.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
Сок виноградный — 1 л;
Апельсин — 0,5 шт.;
Лимон — 0,25 шт.;
Сахар — 2 ст.л.;
Корица — 1 палочка;
Гвоздика — 6 шт.;
Кардамон — 1 щепотка.
Как готовим?
Половину апельсина «нашпигуйте» гвоздикой.
Отправьте апельсин в кастрюлю. Добавьте 0,25 лимона, кардамон, корицу, сахар.
Влейте 1 л виноградного сока. Разогрейте безалкогольный глинтвейн примерно до 70 градусов.
Теплый салат с фасолью
Ингредиенты:
Зеленая стручковая фасоль — 400 г;
Помидоры черри — 10−15 шт.;
Базилик — 5 листиков;
Лимон — 1 шт.;
Оливковое масло — 2 ст.л.;
Кунжут — 1 ст. л.;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Отварите фасоль в течение 2−3 минут, затем переложите ее в салатницу.
Добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик.
Полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым.
Вареники с вишней
Ингредиенты:
Тесто:
Кефир — 200 мл;
Яйцо — 1 шт.;
Мука — 350 г;
Растительное масло — 1 ст. л.;
Соль — ½ ч.л.;
Сода — ½ ч.л.
Начинка:
Вишня — 500 г;
Корица — ½ ч.л.;
Сахар — 4 ст. л.;
Кукурузный крахмал — 1 ч.л.
Как готовить?
Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.
Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.
Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края.
Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5−7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.
Запеченный лосось
Ингредиенты:
Стейки лосося — 4 шт.;
Лимон — 1 шт.;
Соевый соус — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Зелень — по вкусу.
Как готовить?
Смажьте стейки соевым соусом и по необходимости посолите.
В этом маринаде рыбу накройте салфеткой и отправьте в холодильник на 1,5−2 часа.
Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда наши стейки, запекайте 25−30 минут.
Готовые стейки необходимо сбрызнуть лимонным соком и украсить свежей зеленью.