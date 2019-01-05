«У меня живет кот с мрачным выражением лица и кличкой Адская Хлеборезка». Истории наших читателей о животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите чудесные истории о домашних свинках — символе наступающего года и читайте новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Когда он прижимается своей огромной плоской башкой к щеке и оглушительно мурлыкает, все ему прощаешь»

Весной я заметила во дворе крупного белого и достаточно грязного кота. Тут же попыталась убедить себя, что кот домашний, таких тут раньше не было, да и породистый, похоже, а значит, его заберут хозяева.

На самовыгуле, наверное, и плохо это, но не забирать же хозяйского котейку. Да и куда его брать: в однокомнатной квартире кошка и целая компания декоративных крыс… Эти уговоры помогали, пока я не увидела его холодной ночью, сидящего в куче окурков, а где-то недалеко лаяли собаки, которые приходят с промзоны во дворы поживиться. Кот с энтузиазмом съел предложенный корм, я вздохнула и понесла его домой. Закрыла такое счастье на кухне и стала думать, что делать дальше.





Кот и правда оказался породистый: под описание турецкой ангоры подходит идеально, очень большой, пушистый, с крупной головой. Только вся его шерсть буквально сбилась в валенок: кот так долго находился на улице без ухода, что шерсть пришла в ужасное состояние и помочь тут мог только профессиональный грумер, к которому мы и отправились.

Так у меня дома появился лев. Мрачное выражение котовьего лица очень контрастировало с веселенькой стрижкой «под пуделя». Сначала я назвала его Альбус — большой, белый, ну не Снежком же его величать. А потом случайно сфотографировала с широко открытой пастью, подписала фотографию «адская хлеборезка», и так кличка Хлеборезка к нему и прижилась.





В течение четырех месяцев Хлеборезка полностью оброс шикарной белой шерстью. Гости, а также гуляющие по двору, которому являет свое сиятельство Хлеборезка из окна, просто немеют от такой красоты.













Котик долго выживал самостоятельно и привык рассчитывать только на себя. Характер закалился: может и цапнуть, если не в духе. Но когда он прижимается своей огромной плоской башкой к щеке и оглушительно мурлыкает, все ему прощаешь. С моей кошкой, к моему огромному удивлению, не воюет. Дружбы особой нет, скорее, они делают вид, что друг друга не существует. Ну и то неплохо.

Я хотела его пристроить в добрые руки, но это такой кот… Он сам кого хочешь пристроит. Да и влюбилась я в него с первого взгляда, а как другому отдать свою любовь.

«Мы подошли к псу, у которого не было лапки… И уже не смогли уйти»

Собаку дети просили давно. Особенно старший сын, с лет четырех он хотел себе друга. Но я понимала, что все заботы о домашнем питомце лягут на мои плечи, и морально не была к этому готова. И вот в преддверии своего 11-го дня рождения сын просто завалил нас сообщениями с просьбами о собаке, о лучшем подарке для него.

Мы договорились не спешить с принятием решения, но пообещали съездить на благотворительное мероприятие, где можно взять собаку из приюта. Решили посмотреть, какие собачки там есть, и помочь, по возможности, кормом или деньгами.





Но уехали мы оттуда с нашим рыжим красавцем Дэном. Увидел его сын и очень захотел подойти поближе к трехлапому псу. Когда мы подошли, начали расспрашивать, что случилось с псом и почему у него нет одной лапки. Оказалось, Дэн жил в деревне у не очень благополучных людей. Бедных псов не кормили, и волонтер Светлана, которая была в курсе ситуации, регулярно их подкармливала и помогала чем могла.

В один из приездов в деревню она обнаружила нашего красавца без лапы и уже с гангреной. Тут же его забрали в город, и общими усилиями Светланы и волонтеров, а также неравнодушных людей Дэну сделали операцию, выходили его и устроили на передержку.

И вот беднягу привезли в незнакомое место, где он должен был обрести свою семью. Дэн жутко боялся взрывов воздушных шариков, резких звуков и временного ухода своей любимой Светланы. Но при всей его тревожности он вел себя достойно, не гавкал, не рычал — очень воспитанный пес. Увидев его, мы уже не смогли уйти.





Очень переживали, как мы справимся: собака большая, шерсть, регулярные выгулы, правильное питание, которое надо было соблюдать. Но вот уже 8 месяцев у нас есть друг, и никто из нас не жалеет, что тогда мы решились и взяли именно Дэна. Многие нам говорят, что мы поступили очень благородно, что взяли особенного пса, но я считаю, что Дэн практически не отличается от других собак.









Единственное отличие — то, что мы с ним не гуляем далеко от дома, потому что он устает примерно через 40 минут прогулки. Если изначально я переживала, как он будет себя вести дома, то сейчас могу с гордостью сказать, что наш Дэн невероятно умный и обходительный! Он ничего не портит в квартире, никогда не лает, не рычит. Он как будто на интуитивном уровне чувствует, что человек не несет зла. Никогда не скажешь, что он обычный дворовой пес, выросший в деревне, в голоде и холоде. Его полюбила вся округа, как мне кажется. И я счастлива, что тогда, на выставке, мы нашли друг друга.

Они все еще ищут дом

Габи

Габи ищет семью и дом! Ей полтора года. Она добрая, активная, нет агрессии к людям. Любит прогулки и, самое главное, — человека. Не переносит длительного одиночества и закрытого пространства, поэтому будку, вольер 2 на 2 и цепь ей не предлагать. К холодам не приучена, на улице жить не сможет.





Здорова, привита, от паразитов обработана. Отдается по договору с дальнейшим отслеживанием судьбы — в семью, желательно в частный дом — с проживанием в доме и выгулом по огороженной территории.

К котам испытывает интерес, но игры ее слишком тяжелы для них, может травмировать весом. Хорошая охранница.





К сожалению, Габи вам не подойдет, если вы:

молодые люди с финансовыми проблемами и со съемной квартирой;

пожилые люди, которым скучно;

одинокие люди, длительное время проводящие на работе и в командировках;

семьи с маленькими детьми.





Куратор:

+37529 359 46 48 (есть viber, whatsapp) — Ирина

Корни

Ищем семью нашему парню: Корнею Петровичу, Корни и просто Батончику. Мальчик — коротколапик, как будто овчарка и корги смешались в нем.





Молодой — чуть больше года, кастрирован, приучен к выгулу.

Некрупный, приземистый, но если нужно поохранять от чужих — может.

Отлично живет в квартире, приучен к сухому корму и натуралке.

Он веселый, энергичный парень и безумно харизматичный! Согласен с вами на любые авантюры. К тому же он добрая плюшка: котики, другие собачки — его любовь. Он так хорош! Влюбляйтесь в нашего Батончика и забирайте его домой.





Куратор:

+375293777494 — Яна (если не отвечаю, напишите СМС, сообщение в вайбере, телеграмме)

Дунечка





В октябре на улице Мирошниченко появилась красивая ласковая кошечка, которая постоянно сидела возле одного из подъездов, а иногда бежала за кем-нибудь из прохожих. Заметив, что малышка совсем простужена, волонтер Татьяна забрала ее домой пятым котом…





Сегодня ее зовут Дунечкой. Это добрая, нежная, ласковая малышка с большими выразительными глазками в бархатной шубке. Просто маленькое теплое солнышко и море позитива. Кошечка очень любит посидеть на ручках, обнять лапками за шею и целоваться-миловаться. Играет с мячиками и мышками. Ее маленькое сердечко полно любви ко всему окружающему миру. Прекрасно ладит с другими животными. Возраст 8 месяцев. Стерилизована. Приучена к лотку и когтеточке.

Мечтает обрести любящую семью.

Звоните:

+375 29 565−46−96 — Татьяна

Инга

Инга — нежная пушинка. Невероятно красивая кошечка с пушистейшим хвостом очаровывает с первого взгляда. Очень ласковая, обожает поглаживания и почесывания, благодарно мурчит в ответ и плющит глазки. Инга — это океан преданности и любви.





Всегда рядом, всегда готова дарить свое тепло и обожать вас всем своим кошачьим сердцем. Инге около 2,5 лет, она здорова, стерилизована, приучена к лоточку и когтеточке, в еде непривередлива. Звоните и приезжайте знакомиться. Инга очень хочет настоящую семью.





+375 44 735−13−50 — Елена

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— У животных, как и у людей, периодически появляются глисты. Если человеку для профилактики достаточно принимать лекарство раз в полгода, то домашним питомцам следует давать препарат каждые 3 месяца. Какой бы чистюлей ни была ваша домашняя кошечка, она берет игрушки с пола, часто обнюхивает уличную обувь, пьет воду из-под крана. А некоторые кормят животных сырым мясом/рыбой, и глисты в этом случае неизбежны.

Паразиты делают веселых и жизнелюбивых котов сонными и грустными. Гельминты (глисты) живут и питаются в самом организме животного. Способны развить массу болезней, иногда приводят к смерти:

— дискомфортные ощущения в области анального отверстия, раздражение стенок кишечника;

— вялость, обезвоживание, авитаминоз;

— рвота, расстройство кишечника, слюнотечение;

— некоторые виды паразитов прогрызают стенки внутренних органов и причиняют боль;

— в запущенном состоянии лишают животное обоняния, зрения, слуха; повреждают сердечную мышцу;

— нарастает третье веко, что приводит к симблефарону и слепоте;

— смертельный исход для сильно зараженного питомца — котята с улицы иногда гибнут на руках волонтеров из-за отравления организма паразитами.

Для выведения глистов из организма кота нужно дважды дать препарат с интервалом 10−14 дней, строго соблюдая дозировку по инструкции. Далее проводить профилактику, соблюдать гигиену питомца:

— ежедневно очищать лоток, неважно с каким наполнителем, т.к. коты вылизывают лапы после посещения, а отходы жизнедеятельности — отличная среда для размножения бактерий;

— оградите кота от ловли крыс — для жителей частных домов;

— если даете сырое мясо/рыбу, перед скармливанием перемораживайте еду либо ошпаривайте кипятком.

— регулярно делайте влажную уборку помещения.

Купить средство для выведения гельминтов можно в ветеринарной аптеке. Они есть в виде суспензий, таблеток, капель на холку. Для правильного расчета дозировки взвесьте питомца.

Любите и берегите своих меньших братьев!

Справочная информация: Международное благотворительное общество «ЗООшанс» (Беларусь) помогает бездомным животным 9-й год. Это добровольное объединение волонтеров — 157 помощников, не получающих зарплату, которые помогают беспомощным, оказавшимся без крова животным — лечат и пристраивают в добрые руки. Коты и собаки до пристройства живут в квартирах у волонтеров, которые предоставляют временное жилье спасенным животным. Сегодня на балансе организации состоит 487 подопечных, из них — 2 лошади: голубоглазый мерин Уран и олимпийская чемпионка Энергия. Подведены счастливые итоги: в 2018 году силами волонтеров «ЗООшанса» нашли новые семьи 653 котика, 20 собак! Оказана помощь сотням животных, прошедших без оформления документов: помощь в поиске «потеряшек», консультации по пристройству, спасение котов и собак из «Фауны города». Кастрировано 1518 кошек и собак силами волонтеров за их счет, с помощью сборов средств неравнодушными людьми. Диких кошек после обработки и лечения выпустили в привычные места обитания. Стерилизация животных — единственный гуманный способ сокращения численности бездомных животных.