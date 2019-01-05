ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин похудел на 48 кг и женился на тренере по фитнесу

06.01.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после», где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Историей о том, как за три года измениться внешне, полюбить спорт и даже жениться на тренере по фитнесу, поделился минчанин Алексей Кононов.


Фото: из личного архива героя

Расскажите и вы о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также историю о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Возможно, ЗОЖ сделал вас мускулистее или от худобы привел к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке.

«За выходные на даче с друзьями я набирал 1,5 — 2 кг»

— В моем детстве не было фастфуда, и газировка — только по праздникам. Мы ели, как все: картошка, котлеты, макароны — и никто не мог объяснить ребенку, почему он толстеет. Родственники повторяли что это временно: придет переходный возраст, мальчик «вытянется» и станет стройным. Но время шло, а стройность так и не приходила.

В начальной школе в моем классе было только два полных мальчика: я и Макс. Но каково же было мое удивление, когда для него предсказания врачей сбылись: он похудел — а я нет. Это была первая пощечина от жизни, боль от которой не покидала еще несколько лет. Ушел из школы я с весом больше 100 кг.

Что нужно подростку весом в 100 кг для полного комплекта? Чувство ненависти к себе и неуверенность. Слабый алкоголь в виде пива помогал отключиться от реальности, но в тоже время ускорял набор веса. За выходные на даче с друзьями я полнел на 1,5 — 2 кг. Не поверил бы, если бы не видел на весах.

Итак, что я имел в 21 год? При росте в 186 см 126 кг массы — и полное нежелание понимать, что, кроме меня, никто ситуацию не исправит.

Точкой отсчета стало празднование Нового года — 2011. На застолье я познакомился с девушкой. Спустя несколько недель безуспешных ухаживаний получил от ворот поворот. Чувство ненависти к себе поглотило остальное. При каждом перекусе я ненавидел себя и то, что я ем. Я во что бы то ни стало решил измениться.

Шаги, которые я предпринял, чтобы похудеть (и где в них были ошибки)

Проверить гормоны. Помню, в детстве просил маму купить мне таблеток для похудения, но услышал в ответ, что они очень сильно сбивают гормоны — и причина полноты может быть в этом. Сдав анализы, я ликовал: уровень некоторых гормонов щитовидной железы превышал норму в пять раз.

Пойти к врачу. Я нашел эндокринолога, разобрал с ней предысторию и получил список рекомендаций по питанию и активности (который успешно потерял).

Соблюдать диету. Я понял, что наел свою проблему сам. Решил не менять ничего в рационе, но есть вполовину меньше.

Дождаться результатов. За три месяца полуголодного состояния я потерял 13 кг. Но это была жесть. Спустя пару месяцев вес остановился на 111 кг.

Записаться в спортзал. Выбрал ближайший и честно купил абонемент на следующий месяц. А до этого начал тренироваться дома, чтобы не выглядеть в зале совсем тушей: отжимания, приседания, пресс. В зал пришел без тренера: делал, что умел. Через полгода с перерывом на травму (все-таки нужно обращаться к тренеру) я весил уже 96 кг. Спорт поглотил меня целиком.

Отказаться от алкоголя. Как следует надравшись на День святого Патрика, я проснулся в вагоне метро на конечной, — меня дергала за рукав сотрудница метро. Я понял, что так больше не хочу. Конечно, друзья сначала шутили, но я знал, что они рады за меня.

Отказался от мяса. Утром мягкий творог, в обед салат с рыбой, вечером — творог с яйцом и бананом. Мясо ушло само собой. К тому моменту как я встретил свою будущую жену, я весил уже 85 кг. Совпадение или нет, но жена была инструктором по фитнесу, занималась танцами и теннисом.

Мы с женой даже решили поэкспериментировать с сыроедением. Результатом был минимальный зафиксированный мной вес в 78 кг.


Фото: из личного архива героя

«Сейчас я не могу вспомнить, каково быть тем человеком»

Я по-прежнему не употребляю алкоголь, не ем мяса и занимаюсь спортом. Более того, спорт стал не только моим хобби, но и работой: вместе с женой мы открыли небольшую студию фитнеса, посвященную растяжке. Ее идея, моя реализация. В планах — полный переход на веганство, побороть эмоциональную зависимость от еды.

83−85 кг — это мой нормальный вес, в нем мне комфортно и его не требуется держать. Для меня поиск баланса длился три года, но если бы не срывы, можно было бы уложиться за год.

Я стал примером для себя. Доказал себе, что могу. То, что благодаря спорту я нашел себя, помогло мне найти жену и любимое дело. Одно я усвоил точно: во всем нужна осознанность. Прежде чем бороться с проблемой, нужно найти источник.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историей о том, как за три года измениться внешне, полюбить спорт и даже жениться на тренере по фитнесу, поделился минчанин Алексей Кононов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика