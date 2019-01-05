Минчанин похудел на 48 кг и женился на тренере по фитнесу

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Историей о том, как за три года измениться внешне, полюбить спорт и даже жениться на тренере по фитнесу, поделился минчанин Алексей Кононов.



Фото: из личного архива героя

Расскажите и вы о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также историю о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Возможно, ЗОЖ сделал вас мускулистее или от худобы привел к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке .

«За выходные на даче с друзьями я набирал 1,5 — 2 кг»

— В моем детстве не было фастфуда, и газировка — только по праздникам. Мы ели, как все: картошка, котлеты, макароны — и никто не мог объяснить ребенку, почему он толстеет. Родственники повторяли что это временно: придет переходный возраст, мальчик «вытянется» и станет стройным. Но время шло, а стройность так и не приходила.

В начальной школе в моем классе было только два полных мальчика: я и Макс. Но каково же было мое удивление, когда для него предсказания врачей сбылись: он похудел — а я нет. Это была первая пощечина от жизни, боль от которой не покидала еще несколько лет. Ушел из школы я с весом больше 100 кг.

Что нужно подростку весом в 100 кг для полного комплекта? Чувство ненависти к себе и неуверенность. Слабый алкоголь в виде пива помогал отключиться от реальности, но в тоже время ускорял набор веса. За выходные на даче с друзьями я полнел на 1,5 — 2 кг. Не поверил бы, если бы не видел на весах.

Итак, что я имел в 21 год? При росте в 186 см 126 кг массы — и полное нежелание понимать, что, кроме меня, никто ситуацию не исправит.

Точкой отсчета стало празднование Нового года — 2011. На застолье я познакомился с девушкой. Спустя несколько недель безуспешных ухаживаний получил от ворот поворот. Чувство ненависти к себе поглотило остальное. При каждом перекусе я ненавидел себя и то, что я ем. Я во что бы то ни стало решил измениться.

Шаги, которые я предпринял, чтобы похудеть (и где в них были ошибки)

Проверить гормоны. Помню, в детстве просил маму купить мне таблеток для похудения, но услышал в ответ, что они очень сильно сбивают гормоны — и причина полноты может быть в этом. Сдав анализы, я ликовал: уровень некоторых гормонов щитовидной железы превышал норму в пять раз.

Пойти к врачу. Я нашел эндокринолога, разобрал с ней предысторию и получил список рекомендаций по питанию и активности (который успешно потерял).

Соблюдать диету. Я понял, что наел свою проблему сам. Решил не менять ничего в рационе, но есть вполовину меньше.

Дождаться результатов. За три месяца полуголодного состояния я потерял 13 кг. Но это была жесть. Спустя пару месяцев вес остановился на 111 кг.

Записаться в спортзал. Выбрал ближайший и честно купил абонемент на следующий месяц. А до этого начал тренироваться дома, чтобы не выглядеть в зале совсем тушей: отжимания, приседания, пресс. В зал пришел без тренера: делал, что умел. Через полгода с перерывом на травму (все-таки нужно обращаться к тренеру) я весил уже 96 кг. Спорт поглотил меня целиком.

Отказаться от алкоголя. Как следует надравшись на День святого Патрика, я проснулся в вагоне метро на конечной, — меня дергала за рукав сотрудница метро. Я понял, что так больше не хочу. Конечно, друзья сначала шутили, но я знал, что они рады за меня.

Отказался от мяса. Утром мягкий творог, в обед салат с рыбой, вечером — творог с яйцом и бананом. Мясо ушло само собой. К тому моменту как я встретил свою будущую жену, я весил уже 85 кг. Совпадение или нет, но жена была инструктором по фитнесу, занималась танцами и теннисом.

Мы с женой даже решили поэкспериментировать с сыроедением. Результатом был минимальный зафиксированный мной вес в 78 кг.



Фото: из личного архива героя

«Сейчас я не могу вспомнить, каково быть тем человеком»

Я по-прежнему не употребляю алкоголь, не ем мяса и занимаюсь спортом. Более того, спорт стал не только моим хобби, но и работой: вместе с женой мы открыли небольшую студию фитнеса, посвященную растяжке. Ее идея, моя реализация. В планах — полный переход на веганство, побороть эмоциональную зависимость от еды.

83−85 кг — это мой нормальный вес, в нем мне комфортно и его не требуется держать. Для меня поиск баланса длился три года, но если бы не срывы, можно было бы уложиться за год.

Я стал примером для себя. Доказал себе, что могу. То, что благодаря спорту я нашел себя, помогло мне найти жену и любимое дело. Одно я усвоил точно: во всем нужна осознанность. Прежде чем бороться с проблемой, нужно найти источник.