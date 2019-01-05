В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергий Сень, настоятель Спасо-Преображенского храма г.п.Дрибин, поздравляет верующих с Рождеством христовым С Рождеством Христовым! Всех, у кого праздник, наступающий в эту январскую ночь, вызывает в душе светлые и добрые чувства, кто сердцем радуется ему, поздравляю с...

С Рождеством Христовым!Всех, у кого праздник, наступающий в эту январскую ночь, вызывает в душе светлые и добрые чувства, кто сердцем радуется ему, поздравляю с Рождеством Христовым! Как благая весть о Рождении Иисуса когда-то озарила мир, так пусть свет этого великого праздника озаряет и наши души, наполняет их искренней верой, благодатью, спокойствием и гармонией.В Рождество хочется быть немного ребенком и верить в чудеса, в то, что добро победит зло, хочется быть искреннее и милосерднее. И я желаю каждому почувствовать в эти святые дни рождественскую радость, проявить самые лучшие свои человеческие качества, уделить внимание своим близким и помочь нуждающимся. Не быть равнодушными и черствыми, не терять веры и надежды на лучшее.Пусть в ваших домах царят любовь и радость общения, не покидают тепло и достаток. А Господь да благословит всех нас, нашу любимую Дрибинщину и всю нашу родную землю миром и благополучием!