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Минималка, базовая, пенсионный возраст

06.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Минималка, базовая, пенсионный возраст изменились с 1 января.

МЗП увеличилась с Br305 до Br330. Базовая — с Br24,5 до Br25,5. Запущен очередной этап повышения пенсионного возраста на полгода: у мужчин он теперь составляет 61,5 года, у женщин — 56,5. Начиная со второго полугодия будет назначаться пенсия для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 г., и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 г. Увеличивается и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, — с 16,5 до 17 лет.

Подготовила Оксана ОСТАШКО.

Минималка, базовая, пенсионный возраст

 
 
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Минималка, базовая, пенсионный возраст изменились с 1 января. МЗП увеличилась с Br305 до Br330. Базовая — с Br24,5 до Br25,5. Запущен очередной этап повышения пенсионного...
 
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