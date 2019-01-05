Прекрасная природа на даче в окрестностях Дубровки, куча кошек и один барбос

Опять обильные снегопады укрыли пушистым снежным ковром цветы, кустарники и деревья в городе и на даче. Теперь за них можно не волноваться даже при сильных морозах, а белые шапки из снега смотрятся на некоторых хвойных растениях очень даже эффектно. Будем надеяться - это к урожаю зерновых на колхозных (?) и фермерских полях.



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Каждая поездка в выходные на дачу преследует, как минимум, несколько целей: посмотреть, всё ли в порядке, покормить котов и наведаться в погреб за бульбой и солёными огурчиками. Ну и полюбоваться зимней природой.



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Как всегда, на шум двигателя нашего автомобиля сбегаются разномастные кошаки. Вываливаем в кучу припасённое для них угощение, и мурлыки интеллигентно начинают выбирать лакомые кусочки. Однако на этот раз всё пошло не по сценарию. Путем подкопа под забором на дачу ворвался здоровенный пёс. Кошки разбежались, кто-то запрыгнул на дерево, кто-то забрался на забор. Буквально секунды - и всё угощение оказывается в желудке этого сухопутного пирата. Лохматое чудовище тут же завиляло хвостом, намекая на продолжение банкета. Пёсик оказался с ошейником, явно домашний. Наверное, сорвался с привязи или хозяева выпустили побегать. Пришлось обстрелять его снежками, чтобы вытеснить за забор.



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Вернувшихся на крыльцо кошек накормили сухим кормом из неприкосновенного запаса. Кстати, о птичках. Их тоже пришлось кормить магазинной крупой. Мыши, пробравшиеся на чердак, съели целый мешок подсолнечника, оставив после себя лишь горы шелухи.