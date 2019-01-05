Православные верующие встречают рождественский сочельник

Прихожане Русской православной церкви в это воскресенье отмечают навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник.

Название "сочельник" происходит от особой пищи - сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему богатые дары.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.