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Православные верующие встречают рождественский сочельник

06.01.2019 09:00 — Разное | Интерфакс  
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Прихожане Русской православной церкви в это воскресенье отмечают навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник.

Название "сочельник" происходит от особой пищи - сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему богатые дары.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

 
 
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Прихожане Русской православной церкви в это воскресенье отмечают навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник. Название "сочельник" происходит от...
 
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