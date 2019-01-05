|
Эксперты о 2019 годе для Беларуси: "Будем надеяться, что хуже не будет"
Фото: TUT.BY
Политический и экономический эксперты подвели для
«Внутри страны режим может поиграться в национальный диалог»
Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец назвал 2018 год в Беларуси годом гражданской активности. Вместо политической оппозиции на передний план вышла общественная деятельность граждан, объединенных в группы по своим интересам. Достаточно вспомнить празднование 100-летия БНР и защиту Куропат.
Фото: БелаПАН
У оппозиции остается очень мало возможностей для собственно политической деятельности, а не общественной, отметил Алесь Логвинец.
«Палітычныя праблемы, і галоўная з іх – нязменнасць цяперашняга рэжыму і дыктатуры, застаюцца невырашальнымі», – констатировал Алесь Логвинец.
Основатель общественного движения «Дзея» обратил внимание, что в 2018 году российское руководство решило использовать более жесткую тактику по отношению к белорусским властям, хотя так или иначе стратегия России остается прежней: восстановление СССР (Российской империи) в новой форме с центром в Москве.
«Сёння можна казаць, што пагроза беларускай незалежнасці – вялікая. Праблема самадастатковага развіцця краіны па-ранейшаму нявырашана з-за высокай залежнасці ад Расіі», – сказал политолог в интервью
Алесь Логвинец прогнозирует, что в этой ситуации в 2019 году отношения между официальным Минском и западными странами вряд ли испортятся, скорее стоит ожидать неких шагов по подчеркиванию налаживания контактов. Например, накануне президентских выборов могут еще более упросить визовый режим.
«Калі ўлады не вернуцца да практыкі масавых рэпрэсій, не думаю, што ў адносінах узнікне ранейшая напружанасць. Мы бачым, што на кропкавыя рэпрэсіі рэакцыя даволі вялая. Хто хоча месць нейкія адносіны з Беларуссю, уплываць на яе, спрабуе тут неяк замацавацца праз большае ўзаемадзеянне з уладамі», – отметил Алесь Логвинец.
А как напряжение в отношениях с Россией и угроза суверенитету повлияют на внутриполитическую обстановку?
«Унутры краіны рэжым можа пагуляцца быццам бы ў нацыянальны дыялог. Магчыма, паспрабуюць спакусіць частку палітычных гульцоў, паабяцаўшы ці кінуўшы інфармацыю, што прадстаўніцтва прызначаных апазіцыянераў ў Палаце прадстаўнікоў павялічыцца», – сказал основатель движения «Дзея».
«Эти три события не очень симпатичны, но пока наша жизнь такова»
Доктор экономических наук Борис Желиба выделил три события в экономической жизни страны в 2018 году. Первое: смену руководства правительства и новые надежды белорусов, что «ручку экономики повернут в направлении реформ».
«Но пока, как видим, ничего не произошло», – отметил экономист.
Иллюстрация: ex-Press.by
Вторым важным событием Борис Желиба назвал «довольно существенную девальвацию белорусского рубля». На начало 2018 года курс по отношению к доллару составлял Br1,97, а спустя год составляет Br2,17.
Третье важное событие произошло перед самым новым годом: обострение в белорусско-российских отношениях по поводу цен на энергоносители.
«Белорусское руководство, причем довольно резко (раньше такого не делали), поставили перед фактом: если вы и дальше хотите получать преференции, давайте поднимать уровень интеграции вплоть до объединения. Конечно, эти три события не очень симпатичны, но пока наша жизнь такова», – констатировал Борис Желиба.
Экономист не ждет положительных изменений в 2019 году.
«Устои нашей экономики не меняются, нет движения в сторону уменьшения роли государства, в направлении реформ. Отдельные прогрессивные декреты, принятые более года назад, красиво выглядят на бумаге, но правоприменительная практика оставляет желать лучшего. Что ж, будем надеяться, что в 2019-м хуже не будет. Будем надеяться, что внешние факторы будут благоприятными, что мировые цены на наши основные экспортные позиции будут хорошими, что Россия откажется от ультиматума», – сказал экономист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начнется ли в стране национальный диалог в связи с угрозой со стороны России?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)