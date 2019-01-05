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«Внутри страны режим может поиграться в национальный диалог»

Фото: БелаПАН

«Эти три события не очень симпатичны, но пока наша жизнь такова»





Иллюстрация: ex-Press.by

Политический и экономический эксперты подвели дляитоги прошлого года и сделали прогноз на 2019-й.Политолог и основатель общественного движения «Дзея»назвал 2018 год в Беларуси годом гражданской активности. Вместо политической оппозиции на передний план вышла общественная деятельность граждан, объединенных в группы по своим интересам. Достаточно вспомнить празднование 100-летия БНР и защиту Куропат.У оппозиции остается очень мало возможностей для собственно политической деятельности, а не общественной, отметил Алесь Логвинец.– констатировал Алесь Логвинец.Основатель общественного движения «Дзея» обратил внимание, что в 2018 году российское руководство решило использовать более жесткую тактику по отношению к белорусским властям, хотя так или иначе стратегия России остается прежней: восстановление СССР (Российской империи) в новой форме с центром в Москве.– сказал политолог в интервьюАлесь Логвинец прогнозирует, что в этой ситуации в 2019 году отношения между официальным Минском и западными странами вряд ли испортятся, скорее стоит ожидать неких шагов по подчеркиванию налаживания контактов. Например, накануне президентских выборов могут еще более упросить визовый режим.отметил Алесь Логвинец.А как напряжение в отношениях с Россией и угроза суверенитету повлияют на внутриполитическую обстановку?сказал основатель движения «Дзея».Доктор экономических науквыделил три события в экономической жизни страны в 2018 году. Первое: смену руководства правительства и новые надежды белорусов, что– отметил экономист.Вторым важным событием Борис Желиба назвал. На начало 2018 года курс по отношению к доллару составлял Br1,97, а спустя год составляет Br2,17.Третье важное событие произошло перед самым новым годом: обострение в белорусско-российских отношениях по поводу цен на энергоносители.– констатировал Борис Желиба.Экономист не ждет положительных изменений в 2019 году.сказал экономист.