В новогоднюю ночь туркменские студенты в Минске бросали петарды в милиционеров



Общежитие №5 БГЭУ, в котором живут все иностранные студенты этого университета – вероятно здесь произошла драка между студентами из Туркменистана. Фото: habartm.org

«До этого могли додуматься только вы [туркмены]… Бросать петарды [из окна] – это говорит о ваших умственных способностях».

3 января в Белорусском государственном экономическом университете состоялось собрание с иностранными студентами вуза, на котором разбирались новогодние инциденты с участием студентов из Туркменистана, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана», передаетНа собрании декан вуза по работе с иностранными студентами Наталья Скриба сказала, что туркмены разделились на две группы и вступили в драку с применением бит.говорила Скриба.В новогоднюю ночь туркменские студенты взрывали на территории общежития петарды. Милиционеры, которые приехали, ситуацию не исправили – пьяные туркмены начали бросать петарды и в них.привел во время собрания слова коллеги заместитель декана факультета праваПроректор по воспитательной работе университетапризвал студентов к ответственности.– заявил Скриба. –Заместитель декана по работе с иностранными учащимися Елена Коляда сказала, что ни одному белорусу и в голову не пришло бы бросать петарды из окон:Наталья Скриба:. Из-за нескольких нарушителей впечатление складывается о всей нации в целом.Представители администрации университета говорят, что не раз бывали в Туркменистане, общались с разными людьми, в том числе и с родителями студентов, но там наблюдали совсем другую ментальность.– добавил Евгений Астапов.По данным БГЭУ, туркменские учащиеся нарушают распорядок общежития не только во время праздников, но и в обычные дни: в комнатах, где проживают туркмены, грязно, из окон на улицу летят пакеты из-под молока и другой мусор.Администрация вынуждена селить студентов из Туркменистана только вместе: опыт показал, что они не уживаются с другими иностранцами. Проблемой в 2013-м обеспокоился даже Лукашенко, который предложил построить для студентов из Туркмении «остров» с отелями и общежитиями.В белорусских вузах обучается около 8 тысяч студентов из Туркменистана, около 300 из них – в БГЭУ. Белорусские вузы охотно берут их, потому что учатся они платно. В Туркменистане же белорусское образование считается европейским и недорогим.