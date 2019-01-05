ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новогоднюю ночь туркменские студенты в Минске бросали петарды в милиционеров

06.01.2019 09:14 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Общежитие №5 БГЭУ, в котором живут все иностранные студенты этого университета – вероятно здесь произошла драка между студентами из Туркменистана. Фото: habartm.org
Студенты устроили драку с применением бит.

3 января в Белорусском государственном экономическом университете состоялось собрание с иностранными студентами вуза, на котором разбирались новогодние инциденты с участием студентов из Туркменистана, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана», передает "Белсат".

На собрании декан вуза по работе с иностранными студентами Наталья Скриба сказала, что туркмены разделились на две группы и вступили в драку с применением бит.

«Разборки такие в пределах собственной нации», – говорила Скриба.

В новогоднюю ночь туркменские студенты взрывали на территории общежития петарды. Милиционеры, которые приехали, ситуацию не исправили – пьяные туркмены начали бросать петарды и в них.

«Думал, война началась», – привел во время собрания слова коллеги заместитель декана факультета права Евгений Остапов.

Проректор по воспитательной работе университета Сергей Скриба призвал студентов к ответственности.

«Я не знаю, чем закончатся два случая: один случай – драка, второй – брошенная [в людей] при служебном исполнении петарда – они были с автоматами. Могло произойти все, что угодно», – заявил Скриба. – Мы все хотим, чтобы все вы уехали с хорошей репутацией».

Заместитель декана по работе с иностранными учащимися Елена Коляда сказала, что ни одному белорусу и в голову не пришло бы бросать петарды из окон:

«До этого могли додуматься только вы [туркмены]… Бросать петарды [из окна] – это говорит о ваших умственных способностях».


Наталья Скриба: «Кто пришел не совсем в нормальном состоянии, нужно понимать – дойти до [своей] комнаты и лечь [спать]». Из-за нескольких нарушителей впечатление складывается о всей нации в целом.

Представители администрации университета говорят, что не раз бывали в Туркменистане, общались с разными людьми, в том числе и с родителями студентов, но там наблюдали совсем другую ментальность.

«Какой собака вас кусает, когда вы сюда приезжаете?! Почему вы меняетесь диаметрально противоположно ?! Там вы другие, а тут вы… Что происходит? Свобода? Свобода? Еще что-то? К каждому милиционера или воспитателя не приставишь», – добавил Евгений Астапов.

По данным БГЭУ, туркменские учащиеся нарушают распорядок общежития не только во время праздников, но и в обычные дни: в комнатах, где проживают туркмены, грязно, из окон на улицу летят пакеты из-под молока и другой мусор.

Администрация вынуждена селить студентов из Туркменистана только вместе: опыт показал, что они не уживаются с другими иностранцами. Проблемой в 2013-м обеспокоился даже Лукашенко, который предложил построить для студентов из Туркмении «остров» с отелями и общежитиями.

В белорусских вузах обучается около 8 тысяч студентов из Туркменистана, около 300 из них – в БГЭУ. Белорусские вузы охотно берут их, потому что учатся они платно. В Туркменистане же белорусское образование считается европейским и недорогим.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика