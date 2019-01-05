ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России горит самое крупное месторождение нефти

06.01.2019 09:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: стрингер / РИА Новости
Площадь пожара уже превысила 300 квадратных метров.

На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) России возник пожар, сообщает РБК.

Пожар возник вечером 5 января на нефтяном месторождении в ХМАО, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там отметили, что сообщение о возгорании поступило в 22:34 по местному времени. Пожар произошел при в печи при выпаривания воды из нефти на Приобском месторождении.

Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

В результате инцидента были эвакуированы 16 человек. Информации о пострадавших нет.

Приобское - самое крупное месторождение в России по текущим запасам и по добыче. В 2016 г. в пределах разрабатываемого ООО «РН-Юганскнефтегаз» лицензионного участка оно обеспечило 5% от всей добычи нефти в стране, за первые пять месяцев 2017 года добыто более 10 млн тонн нефти. Разработку ведут шесть цехов по добыче нефти и газа.

В настоящее время работы часть месторождения разрабатывают в том числе компании «Роснефть» и «Газпром нефть».

РБК направил запросы представителям «Роснефти» и «Газпром нефти».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь пожара уже превысила 300 квадратных метров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профессии бухгалтера Наталья Мишутина посвятила тридцать лет жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика