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"Больше не возьму в руки эти штуки". Экс-солистка "ВИА Гры" получила ожоги
Фото из социальных сетей
— Мне было мучительно больно 1 января, — написала она.
Артистка рассказала, что держала по четыре свечи в каждой руке и одновременно их подожгла. Все они мгновенно вспыхнули и сгорели до самого основания.
Певица посоветовала всем покупать только настоящие бенгальские огни, а не "цветопламенные свечи", как у неё, и зажигать их только в перчатках.
— Я думаю, вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... — добавила Татьяна Котова.
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Неприятный инцидент омрачил новогоднюю ночь певице Татьяне Котовой.
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