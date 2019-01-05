"Больше не возьму в руки эти штуки". Экс-солистка "ВИА Гры" получила ожоги

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написала она.Артистка рассказала, что держала по четыре свечи в каждой руке и одновременно их подожгла. Все они мгновенно вспыхнули и сгорели до самого основания.Певица посоветовала всем покупать только настоящие бенгальские огни, а не "цветопламенные свечи", как у неё, и зажигать их только в перчатках.— добавила