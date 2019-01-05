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"Больше не возьму в руки эти штуки". Экс-солистка "ВИА Гры" получила ожоги

06.01.2019 09:02 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Неприятный инцидент омрачил новогоднюю ночь певице Татьяне Котовой. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме». Бывшая участница группы «ВИА Гра» обожгла руки бенгальскими огнями.

— Мне было мучительно больно 1 января, — написала она.

Артистка рассказала, что держала по четыре свечи в каждой руке и одновременно их подожгла. Все они мгновенно вспыхнули и сгорели до самого основания.

Певица посоветовала всем покупать только настоящие бенгальские огни, а не "цветопламенные свечи", как у неё, и зажигать их только в перчатках.

— Я думаю, вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... — добавила Татьяна Котова.

 
 
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Неприятный инцидент омрачил новогоднюю ночь певице Татьяне Котовой.
 
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