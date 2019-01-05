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Не понравилась тату. Житель Бобруйска сломал ребра брату
Фото: © Белновости
Региональные СМИ со ссылкой на представителей РОВД города сообщают, что инцидент случился утром 3 января. Вечером предыдущего дня 38-летний житель райцентра навестил в деревне Туголица своего 45-летнего брата. Мужчины желали продолжить отмечать наступление Нового года.
Ночная выпивка закончилась утренней ссорой. Младшему брату не понравилась татуировка на спине родственника. Вспыхнула словесная перепалка, а потом дело дошло до рукоприкладства. Гость избил хозяина.
Врачи оказали пострадавшему медпомощь. Тот заявил, что к брату-хулигану претензий не имеет.
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Житель Бобруйска избил собственного брата. А потом вызвал скорую помощь.
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