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Не понравилась тату. Житель Бобруйска сломал ребра брату

06.01.2019 08:58 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Житель Бобруйска избил собственного брата. А потом вызвал скорую помощь. По телефону врачам он сообщил, что его родственнику сломали ребра, и он умирает.

Региональные СМИ со ссылкой на представителей РОВД города сообщают, что инцидент случился утром 3 января. Вечером предыдущего дня 38-летний житель райцентра навестил в деревне Туголица своего 45-летнего брата. Мужчины желали продолжить отмечать наступление Нового года.

Ночная выпивка закончилась утренней ссорой. Младшему брату не понравилась татуировка на спине родственника. Вспыхнула словесная перепалка, а потом дело дошло до рукоприкладства. Гость избил хозяина.

Врачи оказали пострадавшему медпомощь. Тот заявил, что к брату-хулигану претензий не имеет.

 
 
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Житель Бобруйска избил собственного брата. А потом вызвал скорую помощь.
 
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