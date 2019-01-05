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На вокзале в Орше задержали двоих нелегалов

06.01.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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На вокзале в Орше задержали двоих нелегалов
УВД Витебского облисполкома

По предварительным данным мужчины 1999  и 1970 года рождения въехали на территорию Беларуси из России. При себе у них были только документы,  удостоверяющие личность, а также паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

В  июле прошлого года в период проведения чемпионата мира по футболу в России они приезжали в Минск с целью туризма, сообщили в УВД Витебского облисполкома. 

За нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь иностранцев привлекли к административной ответственности и депортировали.

В 2018 году за нарушение Правил к ответственности были привлечены около 2 тысяч иностранцев. 

На вокзале в Орше задержали двоих нелегалов
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Теги: Минск
 
 
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Мигранты прибыли из Пакистана. У них не было въездных виз нашей страны.
 
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