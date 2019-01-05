На вокзале в Орше задержали двоих нелегалов

По предварительным данным мужчины 1999 и 1970 года рождения въехали на территорию Беларуси из России. При себе у них были только документы, удостоверяющие личность, а также паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

В июле прошлого года в период проведения чемпионата мира по футболу в России они приезжали в Минск с целью туризма, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

За нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь иностранцев привлекли к административной ответственности и депортировали.