На вокзале в Орше задержали двоих нелегалов

По предварительным данным мужчины 1999 и 1970 года рождения въехали на территорию Беларуси из России. При себе у них были только документы, удостоверяющие личность, а также паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.
В июле прошлого года в период проведения чемпионата мира по футболу в России они приезжали в Минск с целью туризма,
За нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь иностранцев привлекли к административной ответственности и депортировали.
В 2018 году за нарушение Правил к ответственности были привлечены около 2 тысяч иностранцев.