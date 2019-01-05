ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Витебском районе погибли два брата

06.01.2019 10:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля, внутри дома также был огонь.  

В помещении подразделения МЧС обнаружили лежавшего на полу в комнате 46-летнего владельца дома, там же на кровати находился 49-летний брат мужчины. Оба погибли.  

На пожаре в Витебском районе погибли два брата
Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.  

Выясняется причина пожара. По словам соседей, перед пожаром мужчины употребляли алкогольные напитки и курили.  

На пожаре в Витебском районе погибли два брата
Фото: Витебское ОУМЧС  

Отмечается, что в Витебской области с начала года на пожарах погибли девять человек, все они были пьяны. В МЧС подчёркивают, что главной причиной трагедий является злоупотребление алкоголем, неосторожность при курении и полное игнорирование элементарных мер безопасности.  

На неделе произошёл пожар в Буда-Кошелёвском районе. 

Происшествие случилось из-за поджога – здесь подробности.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата.   Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лимиты по объему потребления электроэнергии отменили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика