На пожаре в Витебском районе погибли два брата

Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата.

Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля, внутри дома также был огонь.

В помещении подразделения МЧС обнаружили лежавшего на полу в комнате 46-летнего владельца дома, там же на кровати находился 49-летний брат мужчины. Оба погибли.



Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Выясняется причина пожара. По словам соседей, перед пожаром мужчины употребляли алкогольные напитки и курили.



Фото: Витебское ОУМЧС

Отмечается, что в Витебской области с начала года на пожарах погибли девять человек, все они были пьяны. В МЧС подчёркивают, что главной причиной трагедий является злоупотребление алкоголем, неосторожность при курении и полное игнорирование элементарных мер безопасности.

На неделе произошёл пожар в Буда-Кошелёвском районе.