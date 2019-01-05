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На пожаре в Витебском районе погибли два брата
Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата.
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В помещении подразделения МЧС обнаружили лежавшего на полу в комнате 46-летнего владельца дома, там же на кровати находился 49-летний брат мужчины. Оба погибли.
Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.
Выясняется причина пожара. По словам соседей, перед пожаром мужчины употребляли алкогольные напитки и курили.
Отмечается, что в Витебской области с начала года на пожарах погибли девять человек, все они были пьяны. В МЧС подчёркивают, что главной причиной трагедий является злоупотребление алкоголем, неосторожность при курении и полное игнорирование элементарных мер безопасности.
На неделе произошёл пожар в Буда-Кошелёвском районе.
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Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата. Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей...
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