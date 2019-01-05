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Смерть в новогоднюю ночь, или как три девочки оказались в машине пьяного водителя
Младшая, 14 летняя девочка, вскоре после празднования Нового года погибла.
Празднование Нового года не для всех оказывается радостным событием.
После боя курантов, в час ночи, в агрогородке Озеры недалеко от Гродно три девушки решили встретиться и прогуляться, сообщает
Во время движения водитель не справился с управлением, машину вынесло за пределы дороги, где она врезалась в газопровод, а затем перевернулась.
16-летние девочки отделались ушибами, 14-летняя не пристегнутая девочка находилась на заднем сиденье, от полученных травм она погибла.
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Младшая, 14 летняя девочка, вскоре после празднования Нового года погибла.
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