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Смерть в новогоднюю ночь, или как три девочки оказались в машине пьяного водителя

06.01.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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Младшая, 14 летняя девочка, вскоре после празднования Нового года погибла.



Празднование Нового года не для всех оказывается радостным событием.

После боя курантов, в час ночи, в агрогородке Озеры недалеко от Гродно три девушки решили встретиться и прогуляться, сообщает ont.by. Вскоре они увидели 32-летнего односельчанина, который предложил подвезти их до дома. Девочки согласились, не заметив, что мужчина пьяный.

Во время движения водитель не справился с управлением, машину вынесло за пределы дороги, где она врезалась в газопровод, а затем перевернулась.

16-летние девочки отделались ушибами, 14-летняя не пристегнутая девочка находилась на заднем сиденье, от полученных травм она погибла.

 
Теги: Гродно
 
 
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Младшая, 14 летняя девочка, вскоре после празднования Нового года погибла.
 
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