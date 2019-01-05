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Форт для слонов. В Египте нашли 2300-летнюю крепость

06.01.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Команда археологов из Польши и США обнаружила в Египте 2300-летний форт, который защищал древний порт Беренис и был нужен для перевозки слонов.


Фрагмент северной оборонительной стены, часть крепости, обнаруженной в Беренисе

Александра Македонского, пишет Live Science

"Двойная линия стен защищала западную часть крепости, в то время как одной линии было достаточно для укреплений на востоке и севере. Квадратные башни были построены по углам и в стратегических местах, где соединялись участки стен", - отметили археологи Марек Возняк и Джоанна Радковська.

Западная часть форта, состоящая из двойных стен, обращена внутрь страны, что говорит о том, что защитники были особенно обеспокоены нападением с этого направления, уверены представители Польского центра средиземноморской археологии в Варшавском университете.

Самая большая и наиболее укрепленная часть крепости Беренис представляет собой комплекс длиной около 160 метров и шириной 80 метров, состоящий из трех больших внутренних дворов и нескольких связанных с ними сооружений, образующих замкнутый укрепленный комплекс из мастерских и магазинов. Самым впечатляющим аспектом крепости является ее архитектура, сказал Марек Возняк, который отдельно подчеркнул в интервью, что "хорошо выполненная монументальная архитектура, покрытая и защищенная песками, поистине удивительна".


В воротах крепости археологи обнаружили вырубленный в скале колодец и ряд стоков и бассейнов, которые собирали, хранили и распределяли как грунтовые, так и дождевые воды. Два самых больших бассейна, возможно, имели общую емкость более 17 000 литров. Факт собирания дождевой воды предполагает, что в Беренисе был более влажный климат, чем сейчас.

На южной стороне северной оборонительной стены, на древней мусорной свалке, археологи обнаружили терракотовые статуэтки, монеты и кусок черепа слона.

Исторические записи показывают, что Беренис был частью цепочки портов, построенных вдоль Красного моря, чтобы помочь снабжать военными слонами армии Птолемеев, сказал Возняк. В 2014 году генетическое исследование показало, что Птолемеи, вероятно, импортировали своих слонов из Эритреи в Восточной Африке. Череп слона подтверждает это предположение.

 
 
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Команда археологов из Польши и США обнаружила в Египте 2300-летний форт, который защищал древний порт Беренис и был нужен для перевозки слонов.
 
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