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В ДТП с белорусским грузовым автомобилем Volvo в Пензенской области погибли два человека
В Пензенской области 5 января в ДТП с грузовым автомобилем Volvo на белорусских номерах погибли два человека,
Около 18 часов 50 минут на 596 километре федеральной автодороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района следовавший в сторону г. Н. Ломова 51-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением. Автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым Volvo из Беларуси.
Водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка погибли.
Организованную по этому ДТП территориальными подразделениями органов внутренних дел доследственную проверку взяли на контроль органы прокуратуры.
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В Пензенской области 5 января в ДТП с грузовым автомобилем Volvo на белорусских номерах погибли два человека, сообщает прокуратура Пензенской области.
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