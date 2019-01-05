ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ДТП с белорусским грузовым автомобилем Volvo в Пензенской области погибли два человека

06.01.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Пензенской области 5 января в ДТП с грузовым автомобилем Volvo на белорусских номерах погибли два человека, сообщает прокуратура Пензенской области.

Около 18 часов 50 минут на 596 километре федеральной автодороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района следовавший в сторону г. Н. Ломова 51-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением. Автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым Volvo из Беларуси.

Водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка погибли.

Организованную по этому ДТП территориальными подразделениями органов внутренних дел доследственную проверку взяли на контроль органы прокуратуры. 

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пензенской области 5 января в ДТП с грузовым автомобилем Volvo на белорусских номерах погибли два человека, сообщает прокуратура Пензенской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это огромная радость». Беременность Александры Савельевой обсуждают в Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика