В ДТП с белорусским грузовым автомобилем Volvo в Пензенской области погибли два человека

В Пензенской области 5 января в ДТП с грузовым автомобилем Volvo на белорусских номерах погибли два человека, сообщает прокуратура Пензенской области .

Около 18 часов 50 минут на 596 километре федеральной автодороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района следовавший в сторону г. Н. Ломова 51-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением. Автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым Volvo из Беларуси.

Водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка погибли.

Организованную по этому ДТП территориальными подразделениями органов внутренних дел доследственную проверку взяли на контроль органы прокуратуры.