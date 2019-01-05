Творческий конкурс «Красота Божьего Мира» - один из постоянных проектов программы сотрудничества управления по образованию горисполкома и Пинского благочиния Пинской епархии Белорусской Православной Церкви, которая призвана содействовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Например, в прошлом учебном году ребятам предложили с помощью фотографии выразить присутствие высшего начала в природе и творениях человека во славу Создателя. Результатом стали выставка в городской центральной библиотеке и поощрения лучших авторов.



На сей раз конкурс привлек к себе внимание ребят возможностью показать красоту Божьего мира посредством художественного изобразительного творчества. Ведь детская непосредственность и предельная искренность в выражении своих чувств на рисунках нередко удивляют и восторгают. Так произошло и на сей раз. Причем две работы были отмечены среди победителей конкурса уже в формате проведения IV Белорусских Рождественских чтений. Это рисунки учащихся гимназии № 2 Егора БОГАТКО (на снимке) и Елизаветы ЛУЦКОЙ.



Участие в конкурсе - внеклассная работа, ее предлагают выполнить дома с родителями. Отсюда особая душевность, глубокое раскрытие темы. У Егора в центре рисунка - согревающий в ночь и непогоду дом «Ангел-Хранитель». Елизавета нарисовала храм, точнее, пять главных куполов. Четыре из них символизируют не только апостолов-евангелистов, но и, как изобразила девочка, времена года, которые вместе с сияющим центральным куполом действительно олицетворяют «Бесконечную благодать».



Награждение победителей состоялось в Минской Духовной академии. Грамоты митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла вручал председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.



Работа по программе сотрудничества управления по образованию горисполкома и Пинского благочиния Пинской епархии продолжится подготовкой к очередным мероприятиям в рамках постоянно действующего открытого семинара «Духовно-нравственное образование школьников на основе православных традиций белорусского народа». Накануне Светлого Христова Воскресения планируется провести конкурс чтецов «Пасхальный благовест». Запланирован также городской этап конференции для старшеклассников «Молодежь: свобода и ответственность».



К наступающему Рождеству школам и гимназиям предложено провести выставку–конкурс декоративно-прикладного творчества «Христос рождается - славьте!».



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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