Администрация СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировала в 2018 году 15 новых резидентов, общая сумма заявленных ими инвестиций превысила 300 млн евро, сообщили в СЭЗ.

Новые резиденты заняты в сфере машиностроения, деревообработки и производства мебели, строительных материалов, химической промышленности, логистики.

"2018 год прошел под знаком логистики. 7 новых резидентов из России, Беларуси, Кипра, Польши и Китая будут реализовывать проекты в данной сфере", - отмечается в сообщении администрации СЭЗ.

В 2018 году на базе индустриальной площадки СЭЗ "Гродноинвест" в Сморгони получило развитие еще одно направление - мебельный кластер – предполагающий повышение кооперации между резидентами зоны и создание продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью.

"В 2018 году на участке в Сморгони зарегистрировано 3 резидента, включая крупного польского производителя мебели Szynaka. Еще одна компания в сфере деревообработки зарегистрирована на участке СЭЗ в Гродно", - рассказали в администрации.