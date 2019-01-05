Находящаяся более 10 лет в коме жительница США родила ребёнка

Новости США. Полиция города Финикс штата Аризона расследует вероятное изнасилование женщины, которая находилась в вегетативном состоянии.

Как сообщает портал Arizona's Family, инцидент случился в одной из клиник специализированной медицинской помощи Аризоны. Не менее десяти лет назад в это медучреждение была помещена женщина, которая едва не утонула. Всё это время она находилась в коме.

29 декабря пациентка привлекла внимание персонала клиники стонами. Выяснилось, что женщина вот-вот родит. До этого никто не замечал, что она беременна. Сотрудники медучреждения немедленно оказали ей помощь, в результате чего малыш родился живым и здоровым.

Медики отмечают, что ребёнку очень повезло. Женщина не имела надлежащего положению ухода и не могла сама рожать сама, поэтому всю работу сделали акушеры.

Поскольку было очевидно, что по собственной воле пациентка забеременеть не могла, началось расследование вероятного изнасилования.

Женщина нуждалась в круглосуточном уходе, поэтому доступ к её палате имели многие. Предполагается, что жертв может быть больше одной. В ходе расследования, вероятно, будет проведён анализ ДНК новорождённого.

После произошедшего были изменены правила клиники, теперь работники мужского пола могут заходить в палаты к пациенткам только в сопровождении коллег женского пола.