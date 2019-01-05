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Находящаяся более 10 лет в коме жительница США родила ребёнка
Новости США. Полиция города Финикс штата Аризона расследует вероятное изнасилование женщины, которая находилась в вегетативном состоянии.
Как
29 декабря пациентка привлекла внимание персонала клиники стонами. Выяснилось, что женщина вот-вот родит. До этого никто не замечал, что она беременна. Сотрудники медучреждения немедленно оказали ей помощь, в результате чего малыш родился живым и здоровым.
Медики отмечают, что ребёнку очень повезло. Женщина не имела надлежащего положению ухода и не могла сама рожать сама, поэтому всю работу сделали акушеры.
Поскольку было очевидно, что по собственной воле пациентка забеременеть не могла, началось расследование вероятного изнасилования.
Женщина нуждалась в круглосуточном уходе, поэтому доступ к её палате имели многие. Предполагается, что жертв может быть больше одной. В ходе расследования, вероятно, будет проведён анализ ДНК новорождённого.
После произошедшего были изменены правила клиники, теперь работники мужского пола могут заходить в палаты к пациенткам только в сопровождении коллег женского пола.
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Новости США. Полиция города Финикс штата Аризона расследует вероятное изнасилование женщины, которая находилась в вегетативном состоянии. Как сообщает портал...
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