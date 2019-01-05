Экономист: Мы наблюдаем метание властей в предчувствии пожара

«Белгазеты» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и независимый экономист Александр Обухович. Это и многое другое обсудили на страницахруководитель аналитического центра «Стратегия»и независимый экономист





Предлагаем наиболее интересные выдержки из этой беседы.





«Вы не обязаны меняться, выживание — дело добровольное»





Александр Обухович: Лучше всего этот год можно охарактеризовать строчкой из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина: «Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой». В этом году стало очевидно, что ставка только на Россию и выцыганивание преференций из союзного договора больше работать не будут. Произойдет это сразу или постепенно, никакой роли не играет. Автор «японского чуда» Уильям Деминг утверждал: «Вы не обязаны меняться, выживание — дело добровольное». Так вот, если власть хочет, чтобы Беларусь вышла из кризиса, надо что-то менять.





По стабилизации ситуации в экономике. Это стабилизация нищеты. Сохранение такой тенденции обвалом, скорее всего, не грозит, но будет медленное, спокойное затухание. Это при условии отсутствия внешних шоков. Но кто может это гарантировать? Никто. Замечательный пример — МАЗ. В этом году в России случился рост спроса на грузовики на 11,5%. МАЗ увеличил туда свой экспорт, однако по результатам года скатился со 2-го на 8-е место на российском рынке, так как на этот рынок вошло 6 новых игроков.





«Кремль хочет показать Лукашенко, что его время закончилось»





Заико: В белорусской экономике из-за теоретической безграмотности нет идей, которые были бы способны вдохновить людей. Это Ленин мог 20 лет говорить, что верной дорогой идем, товарищи. Из Лукашенко Ильича не получается. Сегодня мы наблюдаем метание властей в предчувствии пожара.





Обухович: Все беды от того, что Лукашенко построил государство, которое принадлежит бюрократии. А ее интересует только одно — возможность отжать денег из бюджета. Экономика как таковая ее не интересует. Приблизительно по такой же схеме сегодня развивается ситуация в России. Но там ситуация немного лучше, потому что прикрыта природной рентой. Беларусь тоже получала природную ренту, которая шла к нам из России. Однако сегодня Москва ее практически выдергивает из-под Лукашенко.





Заико: Сначала Кремль подсадил Беларусь на углеводородную иглу, превратив ее, по сути, в страну-наркомана, а теперь решил прижать ее нефтью и газом. Так он хочет показать Лукашенко, что его время закончилось.









«Те управленцы, что сегодня стоят у руля, — это простые кивалы»





Заико: Лукашенко, сидя на государственном холме, который вовсе не Капитолийский, а стог сена, прекрасно понимает, что номенклатура находилась, находится и будет находиться во власти. Что чиновники страстно желают урвать сена из стога и набросать в свою телегу, то есть урвать кусок госсобственности, да пожирнее.





Обухович: Ничего. Часто говорят, что в Беларуси зачищено политическое поле. Но в еще большей степени у нас зачищено поле экономических управленцев. Сам президент говорит, что невозможно подобрать директоров на заводы. Те управленцы, что сегодня стоят у руля, не тянут, потому как не обучены, не натренированы. Это простые кивалы — на совещаниях дружно поднимают руки и записывают указания сверху в блокноты. В этой ситуации виноват сам Лукашенко. Он — воспитанник советской колхозной системы, где каждый председатель твердо знал, что благополучие колхоза зависит не от того, насколько ты хороший хозяйственник, а от того, сможешь ты выбить из центра ресурсы или нет. И эту практику он применил на всю Беларусь.





Нам предстоит пройти этот бифуркационный период





Заико: Я не вижу пока тренды, которые могли бы изменить ситуацию.





К тому же в мире грядут очень сильные изменения, связанные с завершением процесса глобализации и усилением развития национальных экономик. Нам предстоит пройти этот бифуркационный период. Поэтому 2019г. будет почти таким же, как 2018г. Это будет год молчаливого тупизма.





Обухович: Как еще в начале прошлого века писал Саша Черный: «Каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей... Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как скотина».





2018 г. был годом упущенных возможностей. Таким же будет и 2019г. С легким снижением всех показателей, так как ни у одного нашего крупного экспортера не просматривается шанс резко увеличить свой экспорт. Запаса бюджетных денег должно хватить еще на год. Думаю, Россия нас не бросит и все-таки даст денег — не нужны ей лишние неприятности под боком. Поддержит, чтобы скольжение Беларуси вниз было плавным.





Заико: Месяц назад я покупал в магазине редиску из Великобритании по BYN6 за килограмм. Вчера уже была по BYN10, но уже из Голландии. Это же надо — килограмм редиски стоит BYN10! Чего ждет правительство? Инвестиций? Пусть займется сначала редиской. Сделайте хоть что-то разумное.