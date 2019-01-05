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Геннадий Давыдько сам стал «агентом Госдепа»
Печально известный сайт «Русская весна» «разоблачил» очередной «зааговор Запада» по поводу Беларуси. На этот раз белорусская оппозиция из «страшилок» вычеркнута.
«Мы как-то издавна привыкли считать, что угроза для Белоруссии исходит от «свядомых змагаров». Но это не всегда так. На Западе пришли к пониманию, что, используя только одних оппозиционеров, государственный переворот в Белоруссии не устроишь. Поэтому создаётся новая сила, состоящая сплошь из одних чиновников и депутатов. Это выгодная замена. Нет необходимости посылать их на штурм Дома правительства, — они, как те мыши, будут подтачивать наше государство изнутри. Это из них, согласно учения Джина Шарпа, создаётся колонна под номером шесть. Об этом событии не делается громких заявлений. По замыслу Госдепа шестая колонна является секретной, но дела этих агентов влияния будоражат народ», – пишет «Русская весна».
И в качестве примера такого «агента влияния» на этот раз приводится сенатор, руководитель крупнейшей провластной организации «Белая русь», еще недавно глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.
Чтобы «до конца понять ту опасность, которая грозит белорусскому обществу» из-за таких «агентов», «Русская весна» предложила представить, что белорусский президент после поздравления детей с Новым годом и заявления: «Дети — это наше будущее», — встречается с корреспондентом оппозиционного интернет — ресурса и даёт вот такое интервью:
«Проституцию нужно легализовать. Как поступили во многих демократических странах, на которые мы часто киваем и равняемся: посмотрите, какая там демократия! Чувствую, что это серьезные деньги. В той же Голландии есть пресловутая улица «красных фонарей». Она огромна. А представьте, сколько там стоит земля, сколько стоит взять помещение в аренду… Но охотники находятся: дома арендуются, платятся налоги государству. Значит, это прибыльный бизнес.
А здравый смысл диктует нам, что нужно следовать примеру стран, легализовавших проституцию. Это значит, что в бюджет пойдет больше налогов. Я убежден, что часть пенсионных расходов из бюджета, еще каких-то расходов можно было бы закрыть доходами от легализации проституции.
И потом, во многих странах инвалидам подобные услуги оказывают социальные службы. Что в этом плохого? Инвалиду от этого плохо? Или мы по-прежнему, как в советские времена, считаем, что наш человек живет только верхней частью тела, а все, что ниже пояса, что во многом диктует его поведение, даже не берем в расчет?
Очень многие девочки-проститутки — из неблагополучных семей: для них это единственный способ добычи денег. Допустим, они рождены в пьяном угаре от нездоровых родителей, у них не все в порядке с головой — кое-как окончили школу или не окончили вовсе. Учиться они не хотят, трудиться — тоже…
Никто не знает, как правильно обучать ребенка сексуальным взаимоотношениям, с какого возраста. Поэтому будет гораздо лучше, если папа возьмет свою дочь или сына, которому всего семь лет (потом будет поздно), посадит перед экраном телевизора, поставит порнофильм и станет подробно объяснять».
Состояние белорусов после такого интервью можно было бы сравнить лишь с той ситуацией, в которой оказались несчастные жители города Помпеи в 79 году н. Э, – полагают авторы. И уточняют, – Итальянские археологи установили, что головы жителей Помпеев во время извержения Везувия буквально взрывались — у них закипала кровь и превращалась в пар.
Тоже самое ожидало бы и белорусов, если бы Александр Лукашенко на самом деле дал такое интервью. К счастью, он это не делал. Но, к сожалению, за спиной президента это сделали другие, а в ноябре 2018 года было заявлено, что легализацию проституции в стране поддерживают почти все депутаты.
Если поверить этому заявлению, то стоит только ткнуть пальцем в какого-нибудь депутата, как сразу попадёшь в развратника. Мало того, что в стране один коррупционер сидит на другом коррупционере, и МВД вынуждено их сотнями сажать в тюрьму, так им ещё и дома терпимости подавай. Неужели они не понимают, что народ не будет терпеть их распущенность? {...} Но вся проблема в том, что такие заявления сделал депутат Совета Республики, высшего органа законодательной власти, господин Давыдько». (Тут, правда, ошибочка вышла: в Беларуси нет депутатов Совета республики, есть члены Совета республики, – прим.)
И далее вывод: «Давыдько не такой уже глупый политик, чтобы делать такие заявления, не имея доказательств. Есть они у него — эти доказательства. Их можно было получить и таким способом: поочерёдно вызывая на откровенный разговор одного сенатора за другим, он делал аудио- и видео-записи. Имея профессию актёра драматического театра, ему было не трудно составить диалог таким образом, чтобы его собеседник сказал нужные слова. А после сказанных слов народные избранники уже не могли отвертеться.
Но кто дал господину Давыдько такое задание? И кто надоумил его сделать это заявление накануне предстоящей президентской избирательной кампании? Неужели Госдеп?
Можно предположить и другой вариант развития событий. Сенаторы сами были убеждены в необходимости легализации в стране проституции. И, как говорится в народной поговорке, никто не тянул их за язык. Но тогда это полный крах. И чтобы спасти страну от падения в пропасть, нам срочно нужен Сталин...»
Одним словом, в то время когда сам Давыдько активно сочинял страшилки про оппозицию, заговоры, пятую колонну, агентов влияния, нашлись те, кто начал сочинять страшилки про него самого.
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Печально известный сайт «Русская весна» «разоблачил» очередной «зааговор Запада» по поводу Беларуси. На этот раз белорусская оппозиция из «страшилок»...
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