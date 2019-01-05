Геннадий Давыдько сам стал «агентом Госдепа»

«Мы как-то издавна привыкли считать, что угроза для Белоруссии исходит от «свядомых змагаров». Но это не всегда так. На Западе пришли к пониманию, что, используя только одних оппозиционеров, государственный переворот в Белоруссии не устроишь. Поэтому создаётся новая сила, состоящая сплошь из одних чиновников и депутатов. Это выгодная замена. Нет необходимости посылать их на штурм Дома правительства, — они, как те мыши, будут подтачивать наше государство изнутри. Это из них, согласно учения Джина Шарпа, создаётся колонна под номером шесть. Об этом событии не делается громких заявлений. По замыслу Госдепа шестая колонна является секретной, но дела этих агентов влияния будоражат народ», – пишет «Русская весна».





И в качестве примера такого «агента влияния» на этот раз приводится сенатор, руководитель крупнейшей провластной организации «Белая русь», еще недавно глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.





Чтобы «до конца понять ту опасность, которая грозит белорусскому обществу» из-за таких «агентов», «Русская весна» предложила представить, что белорусский президент после поздравления детей с Новым годом и заявления: «Дети — это наше будущее», — встречается с корреспондентом оппозиционного интернет — ресурса и даёт вот такое интервью:





«Проституцию нужно легализовать. Как поступили во многих демократических странах, на которые мы часто киваем и равняемся: посмотрите, какая там демократия! Чувствую, что это серьезные деньги. В той же Голландии есть пресловутая улица «красных фонарей». Она огромна. А представьте, сколько там стоит земля, сколько стоит взять помещение в аренду… Но охотники находятся: дома арендуются, платятся налоги государству. Значит, это прибыльный бизнес.





А здравый смысл диктует нам, что нужно следовать примеру стран, легализовавших проституцию. Это значит, что в бюджет пойдет больше налогов. Я убежден, что часть пенсионных расходов из бюджета, еще каких-то расходов можно было бы закрыть доходами от легализации проституции.





И потом, во многих странах инвалидам подобные услуги оказывают социальные службы. Что в этом плохого? Инвалиду от этого плохо? Или мы по-прежнему, как в советские времена, считаем, что наш человек живет только верхней частью тела, а все, что ниже пояса, что во многом диктует его поведение, даже не берем в расчет?





Очень многие девочки-проститутки — из неблагополучных семей: для них это единственный способ добычи денег. Допустим, они рождены в пьяном угаре от нездоровых родителей, у них не все в порядке с головой — кое-как окончили школу или не окончили вовсе. Учиться они не хотят, трудиться — тоже…