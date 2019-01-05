- Мы договорились создать рабочую группу, определить возможное количество участников, формат соревнований. Это начальный этап. Проект ВЕХЛ, который был в начале 2000-х годов, наверное, сейчас нереализуем. Но попытаемся предложения всех заинтересованных сторон претворить в жизнь.





- Ближе всего к реализации проекта как будто мы, Украина и Польша…





- Не секрет и политическая обстановка. Очень большое значение имеет экономический фактор. Разным является и уровень. Только в Польше чемпионат является профессиональным, в остальных странах он любительский, как в Эстонии и Литве, или полупрофессиональный, как в Латвии или Украине. Нельзя говорить, что мы близки к созданию лиги из команд из шести стран.





- Даже если идея не претворена в жизнь, значит ли рабочая группа по созданию эдакого "ВЕХЛ-2" отказ от "восточного партнерства"? То есть с Россией за рамками КХЛ?





- Повторюсь: формат встречи — не дружба против кого-то. Как и у всего нашего государства. Мы пытаемся найти благоприятные условия для существования. Мы дружим и с США, и с Арменией, и с Украиной, и с Польшей, и с Грузией. Неважно, в каких отношениях они находятся между собой. Мы ищем инновационные пути, могущие принести нашему народу, нашему хоккею выгоду. Поэтому рассматриваем разные форматы, чтобы наш хоккей взошел на олимп. Кстати, поляки не исключают аналогичный вариант объединения с австрийцами и венграми. Им это, в конце концов, географически выгодно, потому что команды находятся на юге страны.



