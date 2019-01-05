Студенты БГУ смогут получить стипендии от Wargaming

пресс-служба БГУ . На мероприятии также присутствовали деканы факультетов и более 100 студентов БГУ. Компания Wargaming рассматривает запуск пилотного проекта «Стипендии Wargaming», который будет стимулировать научную деятельность студентов. Проект обсуждался на встрече первого заместителя министра образования Беларуси Ирины Старовойтовой, ректора БГУ Андрея Короля, совладельца Wargaming Владимира Кислого и директора аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко, сообщает. На мероприятии также присутствовали деканы факультетов и более 100 студентов БГУ.









По словам Владимира Кислого, программа поможет студентам создавать проекты различной научной тематики, не обязательно связанной со спецификой компании.





На начальном этапе планируется выдавать стипендии студентам 2-3 курса четырех факультетов: физического, химического, прикладной математики и информатики, а также радиофизики и компьютерных технологий. Каждый факультет получит по четыре стипендии. Стипендиатов будут выбирать по конкурсу, в котором будут учитываться успеваемость, мотивационное эссе и научно-исследовательская деятельность кандидата. Окончательный вариант проекта представить к концу февраля.





В дальнейшем планируется расширить программу на другие факультеты БГУ и другие вузы.



