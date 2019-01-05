ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты БГУ смогут получить стипендии от Wargaming

06.01.2019 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На стипендии могут претендовать студенты 2-3 курсов четырех факультетов.

Компания Wargaming рассматривает запуск пилотного проекта «Стипендии Wargaming», который будет стимулировать научную деятельность студентов. Проект обсуждался на встрече первого заместителя министра образования Беларуси Ирины Старовойтовой, ректора БГУ Андрея Короля, совладельца Wargaming Владимира Кислого и директора аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко, сообщает пресс-служба БГУ. На мероприятии также присутствовали деканы факультетов и более 100 студентов БГУ.


 
По словам Владимира Кислого, программа поможет студентам создавать проекты различной научной тематики, не обязательно связанной со спецификой компании.

На начальном этапе планируется выдавать стипендии студентам 2-3 курса четырех факультетов: физического, химического, прикладной математики и информатики, а также радиофизики и компьютерных технологий. Каждый факультет получит по четыре стипендии. Стипендиатов будут выбирать по конкурсу, в котором будут учитываться успеваемость, мотивационное эссе и научно-исследовательская деятельность кандидата. Окончательный вариант проекта представить к концу февраля.

В дальнейшем планируется расширить программу на другие факультеты БГУ и другие вузы.


 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стипендии могут претендовать студенты 2-3 курсов четырех факультетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Венесуэлы бросил вызов Мадуро и избрал нового лидера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика