Парламент Венесуэлы бросил вызов Мадуро и избрал нового лидера

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Отмечается, что новый лидер бросил вызов президенту-социалисту Николасу Мадуро, вторую каденцию которого парламент объявил нелегитимной.





Гуайдо заменил на посту спикера парламента 74-летнего Омара Барбосу.





Обращаясь к законодателям, Гуайдо вспомнил нескольких оппозиционных политиков и противников правительства Мадуро, которые были заключены в тюрьму, изгнаны или убиты. По его словам, что отчаяние заставило граждан бежать за границу в поисках работы.





Новый председатель парламента назвал Мадуро диктатором, легитимность которого закончилась. Он заявил, что Венесуэла переживает "темный, но переходный" момент своей истории, а также добавил, что первым вопросом конгресса станет восстановления конституционного порядка в стране.





"Национальное собрание должно вселить надежду в народ Венесуэлы на мирное, процветающее и демократическое будущее, даже несмотря на то, что коррумпированный и авторитарный режим Мадуро и его союзники пытаются отказать венесуэльцам в этом праве", – говорится в заявлении Государственного департамента.









Хуан Гуайдо – промышленный инженер и бывший лидер студентов политической партии самого популярного оппозиционного лидера Венесуэлы Леопольдо Лопеса.





Напомним, Николас Мадуро будет приведен к присяге 10 января в качестве президента Венесуэлы на второй шестилетний срок. Мировое сообщество заявило, что досрочные выборы 8 мая 2018 года прошли с нарушениями и не соответствуют международным стандартам.





Правительство Мадуро обвиняют в том, что оно привело некогда богатую нефтяную страну к историческому, политическому и гуманитарному кризису.