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Парламент Венесуэлы бросил вызов Мадуро и избрал нового лидера

06.01.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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В Венесуэле контролируемая оппозицией Национальная ассамблея 5 января в первую сессию 2019 года назначила новым председателем 35-летнего Хуана Гуайдо.



Об этом сообщает АР.

Отмечается, что новый лидер бросил вызов президенту-социалисту Николасу Мадуро, вторую каденцию которого парламент объявил нелегитимной.

Гуайдо заменил на посту спикера парламента 74-летнего Омара Барбосу.

Обращаясь к законодателям, Гуайдо вспомнил нескольких оппозиционных политиков и противников правительства Мадуро, которые были заключены в тюрьму, изгнаны или убиты. По его словам, что отчаяние заставило граждан бежать за границу в поисках работы.

Новый председатель парламента назвал Мадуро диктатором, легитимность которого закончилась. Он заявил, что Венесуэла переживает "темный, но переходный" момент своей истории, а также добавил, что первым вопросом конгресса станет восстановления конституционного порядка в стране.

"Национальное собрание должно вселить надежду в народ Венесуэлы на мирное, процветающее и демократическое будущее, даже несмотря на то, что коррумпированный и авторитарный режим Мадуро и его союзники пытаются отказать венесуэльцам в этом праве", – говорится в заявлении Государственного департамента.


Хуан Гуайдо – промышленный инженер и бывший лидер студентов политической партии самого популярного оппозиционного лидера Венесуэлы Леопольдо Лопеса.

Напомним, Николас Мадуро будет приведен к присяге 10 января в качестве президента Венесуэлы на второй шестилетний срок. Мировое сообщество заявило, что досрочные выборы 8 мая 2018 года прошли с нарушениями и не соответствуют международным стандартам.

Правительство Мадуро обвиняют в том, что оно привело некогда богатую нефтяную страну к историческому, политическому и гуманитарному кризису.

 
 
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В Венесуэле контролируемая оппозицией Национальная ассамблея 5 января в первую сессию 2019 года назначила новым председателем 35-летнего Хуана Гуайдо.
 
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