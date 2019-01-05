В Швеции появится конкурент электрокара Tesla









Компания Polestar опубликовала изображение кормы своего нового авто – Polestat 2. Это уже вторая по счету модель фирмы, известной больше по тюнингу машин Volvo.





Его предшественник от этой компании – Polestar 1 – имеет гибридный мотор силой 600 лошадиных сил, а на самой электрической батареи может проехать 150 км.





Разработчик обещает раскрыть детали до конца месяца, но уже известно что новое авто будет иметь четыре двери, электромотор силой 400 лошадиных сил, а запаса хода на заряженной батареи хватит почти на 500 км.





«Insideev» сообщает, что машина будет продаваться в ценовом диапазоне, что и Tesla Model 3.





Электрокар Model 3 компания Tesla выпускает с лета 2016 года. В октябре 2018-го с конвейера сошло 100-тысячное авто этой модели. Цены на машины в базовой комплектации начинаются от $ 35 000. После полной зарядки батареи Model 3 может проехать около 350 км.



