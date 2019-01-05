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На пожаре в Витебском районе погибли два брата

06.01.2019 11:58 — Разное | Партизан  
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5 января два брата погибли при пожаре в доме в деревне Пестуница Витебского района, сообщили в МЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей происходило открытое горение кровли и внутри дома. Работники МЧС обнаружили в комнате на полу погибшего 46-летнего хозяина, а на кровати его 49-летнего брата.

Одной из основных рассматриваемых версий является неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Сообщается, что с начала года на пожарах в Витебской области погибли 9 человек. 

 
 
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5 января два брата погибли при пожаре в доме в деревне Пестуница Витебского района, сообщили в МЧС.
 
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