На пожаре в Витебском районе погибли два брата

По прибытии к месту вызова спасателей происходило открытое горение кровли и внутри дома. Работники МЧС обнаружили в комнате на полу погибшего 46-летнего хозяина, а на кровати его 49-летнего брата.





Одной из основных рассматриваемых версий является неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.





В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.





Сообщается, что с начала года на пожарах в Витебской области погибли 9 человек.



