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На пожаре в Витебском районе погибли два брата

06.01.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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На пожаре в Витебском районе погибли два брата
МЧС Республики Беларусь

Сообщение о пожаре в д. Пестуница Витебского района поступило от соседей. 

К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли и внутри дома. В здании работники МЧС обнаружили на полу погибшего 46-летнего хозяина, на кровати – его 49-летнего брата.

Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, сообщили в МЧС. По словам соседей, накануне пожара мужчины были пьяны, курили.

Огонь уничтожил в доме кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. 

На пожаре в Витебском районе погибли два брата
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Теги: Гомель
 
 
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