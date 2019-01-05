На пожаре в Витебском районе погибли два брата

Сообщение о пожаре в д. Пестуница Витебского района поступило от соседей.

К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли и внутри дома. В здании работники МЧС обнаружили на полу погибшего 46-летнего хозяина, на кровати – его 49-летнего брата.

Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, сообщили в МЧС. По словам соседей, накануне пожара мужчины были пьяны, курили.