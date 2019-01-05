Саснович победила олимпийскую чемпионку и вышла в 1/16 финала турнира в Сиднее

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.



Александра Саснович. Фото: twitter.com/wta

В решающем поединке квалификации Александра Саснович (№ 30 WTA) уверенно разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, занимающей сейчас 53-е место в мировом рейтинге. Белоруска победила, позволив сопернице взять всего 1 гейм — 6:1, 6:0.

Саснович исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Пуиг не исполнила ни одного эйса и допустила 1 двойную ошибку.

В течение одного дня девушкам пришлось провести сегодня сразу два матча квалификации. Несколькими часами ранее Александра Саснович начала выступление с победы над Тамарой Зиданшек (№ 79 WTA) из Словении — 6:4, 6:1.

С основной сетки турнира в Сиднее стартует первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 13 WTA), которая в 1/16 финала встретится с чешкой Петрой Квитовой (№ 7 WTA).