|
Саснович победила олимпийскую чемпионку и вышла в 1/16 финала турнира в Сиднее
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
В решающем поединке квалификации Александра Саснович (№ 30 WTA) уверенно разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, занимающей сейчас 53-е место в мировом рейтинге. Белоруска победила, позволив сопернице взять всего 1 гейм — 6:1, 6:0.
Саснович исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов.
Пуиг не исполнила ни одного эйса и допустила 1 двойную ошибку.
В течение одного дня девушкам пришлось провести сегодня сразу два матча квалификации. Несколькими часами ранее Александра Саснович
С основной сетки турнира в Сиднее стартует первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 13 WTA), которая в 1/16 финала встретится с чешкой Петрой Квитовой (№ 7 WTA).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)