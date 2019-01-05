Белорусские страховщики в январе-ноябре увеличили объем собранных взносов на 16,7%

Белорусские страховые компании в январе-ноябре 2018 года увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-ноябрем 2017 года на 16,7% до Br1,1 млрд, сказано в сообщении Минфина Беларуси.

За одиннадцать месяцев поступления по добровольным видам страхования составили Br659 млн (рост на 21,8%), по обязательным видам страхования – Br446,3 млн (рост на 9,9%).

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов в январе-ноябре 2018 года составил 59,6% против 57,1% в январе-ноябре 2017 года.

За январь-ноябрь 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения сложились в сумме Br554,6 млн, увеличившись на 16,6%. Уровень страховых выплат к общей сумме страховых взносов в январе-ноябре 2018 года составил 50,2% (соответствует уровню января-ноября 2017 года).

За одиннадцать месяцев 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды Br119,4 млн (снижение на 3,2%).

В Беларуси действуют 16 страховых компаний, в том числе 12 компаний осуществляют страхование иное, чем страхование жизни, две компании - страхование жизни. На рынке также работают одно экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и одна перестраховочная компания. На пять крупнейших компаний приходилось 77% собранных страховых премий в 2017 году.