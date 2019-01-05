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В Пензенской области в грузовик из Беларуси врезалась легковушка. Два человека погибли
Новости Беларуси. 5 января в Мокшанском районе Пензенской области России произошло столкновение легковушки с грузовиком из Беларуси.
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Renault Logan под управлением 51-летнего водителя ехал в сторону города Нижний Ломов. В определённый момент машину занесло, и она врезалась в двигавшийся по встречке грузовик Volvo из Беларуси. В аварии погибли водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка.
Доследственная проверка по данному ДТП контролируется органами прокуратуры.
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Новости Беларуси. 5 января в Мокшанском районе Пензенской области России произошло столкновение легковушки с грузовиком из Беларуси. Как сообщает Прокуратура...
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