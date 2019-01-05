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В Пензенской области в грузовик из Беларуси врезалась легковушка. Два человека погибли

06.01.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января в Мокшанском районе Пензенской области России произошло столкновение легковушки с грузовиком из Беларуси.  

Как сообщает Прокуратура Пензенской области, авария произошла около семи вечера на 596 км федеральной дороги М5.  

Renault Logan под управлением 51-летнего водителя ехал в сторону города Нижний Ломов. В определённый момент машину занесло, и она врезалась в двигавшийся по встречке грузовик Volvo из Беларуси. В аварии погибли водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка.  

Доследственная проверка по данному ДТП контролируется органами прокуратуры.  
 
 
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Новости Беларуси. 5 января в Мокшанском районе Пензенской области России произошло столкновение легковушки с грузовиком из Беларуси.   Как сообщает Прокуратура...
 
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