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Саснович успешно преодолела второй круг квалификации Sydney International

06.01.2019 12:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вторая ракетка Беларуси без проблем победила во втором круге квалификации и теперь продолжит выступление в основной сетке турнира Sydney International.  

Противницей Александры Саснович (30 WTA) была пуэрто-риканская теннисистка и олимпийская чемпионка 2016 года в одиночном разряде Моника Пуиг (53 WTA). Тем не менее матч не продлился и часа.  

Саснович успешно преодолела второй круг квалификации Sydney International
Фото: Jimmie48 Photography  

Начало поединка несколько раз переносилось. Изначально встреча должна была состояться в 9:00, но в итоге начало матча было отсрочено примерно до 11:45.  

В первом сете Моника открыла счёт, но это очко стало единственным за всю игру. Саснович одолела оппонентку со счётом 6:1, 6:0. Белоруска сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и выиграла шесть брейк-поинтов.  

Следующий противник Александры пока неизвестен.  

В предыдущем матче Саснович одолела словенку Тамару Зиданшек.  

Поединок закончился в двух сетах – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Вторая ракетка Беларуси без проблем победила во втором круге квалификации и теперь продолжит выступление в основной сетке турнира Sydney International.  ...
 
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