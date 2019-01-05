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Автобус «Гомель-Крупец» попал в ДТП, но довез пассажиров в пункт назначения
06.01.2019 15:11 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, рейсовый автобус двигался из Гомеля в населенный пункт Крупец. По информации группы в соцсети «
Удар оказался такой силы, что было разбито стекло в автобусе. Пассажиры сделали соответствующий фотоснимок. О пострадавших в результате аварии сведений нет.
Сообщается, что после ДТП водитель автобуса с разбитым стеклом довез всех пассажиров в конечный пункт. При этом плату за проезд с людей не взяли.
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Инцидент произошел 5 января.
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