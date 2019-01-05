Автобус «Гомель-Крупец» попал в ДТП, но довез пассажиров в пункт назначения

Как стало известно, рейсовый автобус двигался из Гомеля в населенный пункт Крупец. По информации группы в соцсети « ЧП Гомель | Гомельская область », в какой-то момент в автобус врезался автомобиль.

Минске В троллейбус врезался в автобус на остановке

Удар оказался такой силы, что было разбито стекло в автобусе. Пассажиры сделали соответствующий фотоснимок. О пострадавших в результате аварии сведений нет.

Сообщается, что после ДТП водитель автобуса с разбитым стеклом довез всех пассажиров в конечный пункт. При этом плату за проезд с людей не взяли.