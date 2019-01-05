Капитан сборной России на МЧМ после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам

Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в матче за бронзу на чемпионате мира в Канаде продолжил выяснять отношения с местными болельщиками, сообщает «Чемпионат» .

Российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест к канадским трибунам.

Klim Kostin scores to make it 3−1 and let’s fans know how he felt about the booing yesterday. The crowd offered up their opinions as well. #WJC2019 #STLBlues pic.twitter.com/KaSjERfSaD — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 5 января 2019 г.

Напомним, что пикировки с канадской публикой Клим Костин начал еще после завершения проигранного полуфинального матча со сборной США , когда капитан сборной России выругался в сторону трибун . На церемонии награждения лучших игроков в стречи российский форвард в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику.

Капитан сборной России: Мы русские, здесь всё и все против нас

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз такая серия у россиян была с 2008-го по 2010 год.

В поединке за бронзу россияне одолели Швейцарию.