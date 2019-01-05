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Капитан сборной России на МЧМ после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам

06.01.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в матче за бронзу на чемпионате мира в Канаде продолжил выяснять отношения с местными болельщиками, сообщает «Чемпионат».

Российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест к канадским трибунам.

Напомним, что пикировки с канадской публикой Клим Костин начал еще после завершения проигранного полуфинального матча со сборной США, когда капитан сборной России выругался в сторону трибун. На церемонии награждения лучших игроков в стречи российский форвард в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику.

Капитан сборной России: Мы русские, здесь всё и все против нас

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз такая серия у россиян была с 2008-го по 2010 год.

В поединке за бронзу россияне одолели Швейцарию.

 
 
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Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в матче за бронзу на чемпионате мира в Канаде продолжил выяснять...
 
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