Капитан сборной России на МЧМ после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам

Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в матче за бронзу на чемпионате мира в Канаде продолжил выяснять отношения с местными болельщиками, сообщает «Чемпионат» .

Российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест к канадским трибунам.