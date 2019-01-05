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Капитан сборной России на МЧМ после гола демонстративно заткнул уши, обращаясь к канадским трибунам
Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в
Российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест к канадским трибунам.
Напомним, что пикировки с канадской публикой Клим Костин начал еще после завершения
Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз такая серия у россиян была с 2008-го по 2010 год.
В поединке за бронзу россияне
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Капитан молодежной сборной России Клим Костин после третьей шайбы в ворота команды Швейцарии в матче за бронзу на чемпионате мира в Канаде продолжил выяснять...
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