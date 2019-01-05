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В Афганистане обрушилась шахта, несколько десятков человек погибли
Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Би-би-си.
По ее данным, местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 м.
Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.
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Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Би-би-си. По ее данным, местные жители...
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