ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко обещает уважать религиозный выбор граждан Украины

06.01.2019 14:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское государство гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны.

"Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина", - сказал он в обращении, которое транслировали украинские каналы после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

П.Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь - это гарантия их духовной свободы. "Это залог общественного согласия", - подчеркнул он.

По словам президента, томос для Украины - это фактически еще один акт провозглашения независимости страны. "Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью", - заявил П.Порошнко

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское государство гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой (не)бюджетны надзел»: «Вырасцілі» на зямлі 1315 рублеў, у банку зарабілі б удвая менш"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика