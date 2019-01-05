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Врачи спасли жизнь девочке, потерявшей 80% крови

06.01.2019 15:22 — Разное | UDF  
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Фото из архива БЕЛТА
В Карелии врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которая потеряла почти 80% общего объема циркулирующей в организме крови, сообщает МИР 24.

От осколка стекла она получила полный разрыв подключичной артерии.

Фельдшеры центральной районной больницы и врач анестезиолог-реаниматолог прибыли по вызову через четыре минуты, оказали первую помощь и доставили пострадавшую в больницу.

Сердце девочки останавливалось три раза, но врачам удалось обеспечить временное кровоснабжение поврежденной артерии. Так поддерживали ее жизненные функции до приезда сосудистого хирурга Республиканской больницы.

Операция по восстановлению артерии продолжалась около трех часов.

Сейчас жизнь девочки вне опасности.-

 
 
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Сердце девочки останавливалось три раза.
 
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