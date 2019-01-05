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Государство разыскивает “тунеядцев” за границей. По какому праву?

06.01.2019 15:20 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: onliner.by
Власти сосредоточились на поиске “не занятых в экономике” за пределами Беларуси.

В правозащитный центр «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) массово обращаются соотечественники, которые уже не проживают в Беларуси. Причина – власти всеми правдами и неправдами пытаются достать соотечественников из-за границы, пишет "Белорусская правда".

Могут ли наши соотечественники проверить, находятся ли они в базе «не занятых в экономике», не приезжая в Беларусь? Какие документы нужно представлять о своей работе? Могут ли они не сообщать о месте работы? Кто компенсирует переводы контрактов? Есть ли другой способ, чтобы подтвердить, что конкретный человек отсутствует в Беларуси длительное время?

На вопросы ответил руководитель правозащитного центра “Правовая помощь населению” Олег Волчек.

- Все возникающие вопросы надо адресовать комиссиям по трудоустройству администраций районов. Мы не может трактовать декрет №1, поскольку в нем десятки противоречий с другим законодательными актами, в том числе и с Конституцией Республики Беларусь. На все вопросы обязана ответить власть.

К примеру, гражданин Республики Беларусь в соответствии с ст. 30 Конституции имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительство как в пределах страны, так и покидать Беларусь. Достаточно того, что гражданин заявил комиссии, что он живет не в Беларуси. Уже в этом случае все вопросы должны отпасть, поскольку гражданин больше не резидент страны. Проверить это можно за две минуты по базе пограничников и таможенников, где черным по белому указано, когда и в каком году человек выехал из страны.

Согласно ст. 28 Конституции каждый гражданин имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Декрет №1 как раз и посягает на личную жизнь гражданина, которого вынуждают рассказывать членам комиссии свои трудовые, семейные обстоятельства или финансовые дела. Не говоря уже о его включении в незаконную базу, к которой будет иметь доступ неограниченное количество должностных лиц.

Декрет №1 также противоречит ст. 41 Конституции, которая в случае отсутствия работы гарантирует пособие по безработице. Конституция гарантирует право работать, но не обязывает гражданина к принудительному труду.

Государственные органы наоборот несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы граждан (ст. 59 Конституции Республики Беларусь).

Если государство подозревает, что человек скрывает свои доходы, налоговые органы могут обязать гражданина отчитаться о доходах и расходах. Вот и вся проблема.

Граждане, которые живут за границей, в соответствии со статьей 34 Конституции и Законом «Об обращении граждан и юридических лиц», имеют право направить электронное обращение в администрацию района и запросить всю интересующую информацию, которая затрагивает его права и свободы. Должностное лицо обязано в срок и по существу ответить на каждый поставленный вопрос. При этом должен быть ответ аргументированным и с ссылками на закон.

Только после получения полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, гражданин может определить свой алгоритм дальнейших действий. Человек может обжаловать решение властей в вышестоящую инстанцию или обратиться в суд.

 
 
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Власти сосредоточились на поиске “не занятых в экономике” за пределами Беларуси.
 
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