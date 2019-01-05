Эксперты: Планы ускорить рост ВВП увеличивают риск в гонке за ним пренебречь финансовой стабильностью

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В третьем квартале продолжилось замедление роста национальной экономики и по отношению к предыдущему кварталу (с очищением от сезонности) она выросла лишь на 0,1% в годовом выражении, констатируют авторы обзора. По отношению к третьему кварталу прошлого года рост составил 2,4%, что весьма близко к превалирующим на сегодня оценкам потенциала ее среднесрочного роста.предполагают эксперты, отмечая, что в последующие периоды темп прироста ВВП, вероятно, будет продолжать снижаться.Пока динамикав основном обусловлена внутренними факторами, констатирует Beroc. То есть циклическое замедление являетсяпериода восстановительного ускоренного роста. Если основой циклических колебаний будут оставаться внутренние причины, то соответствующее замедление роста, вероятно, будет не столь значимым и продолжительным, полагают эксперты.говорится в обзоре.— констатируют авторы.Реализация указанных рисков может привести к тому, что ожидаемое замедление роста окажется более значимым и продолжительным или даже перетечет в новый виток рецессии, предупреждает Beroc.При этом официальный прогноз властей предполагает ускорение роста ВВП в 2019 году до 4%. Его источники — «инвестиционный спурт» (предполагается рост инвестиций на 9,5%, во многом связанный со скачком инвестиций в АЭС), а также новый виток роста конечного потребления. Эксперты Beroc считают, что в нынешних условиях достижение такой динамики либо малореалистично, либо сопряжено с реинкарнацией угроз ценовой и финансовой стабильности.