ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека

06.01.2019 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Два человека погибли в результате схода лавины в Сочи на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека

Трое мужчин отправились на закрытую территорию, где запрещено катание, тем самым спровоцировав лавину. Под снежными завалами оказались два человека, третий вызвал спасателей. Прибывший поисковый отряд обнаружил мужчин на глубине одного и двух метров. Медикам спасти пострадавших не удалось.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин.

При сходе лавины на горнолыжном курорте в Сочи погибли два человека
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Два человека погибли в результате схода лавины в Сочи на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое мужчин...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика