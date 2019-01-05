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«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»
Новости Беларуси. Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в «Чижовка-Арене» 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На большом льду еще до начала ответственных матчей звезды хоккея провели мастер-класс для ребят из семи команд-участников турнира «Золотая шайба». За каждой пятеркой закреплен свой наставник, поэтому без внимания спортсменов никто не остался.
Дмитрий Христич, чемпион мира по хоккею:
Полученные навыки юные хоккеисты смогут применить уже 7 января в финальных матчах турнира «Золотая шайба».
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«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»
Новости Беларуси. Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в «Чижовка-Арене» 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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