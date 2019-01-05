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«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

06.01.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в «Чижовка-Арене» 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

На большом льду еще до начала ответственных матчей звезды хоккея провели мастер-класс для ребят из семи команд-участников турнира «Золотая шайба». За каждой пятеркой закреплен свой наставник, поэтому без внимания спортсменов никто не остался.

«Для детей это очень хорошая мотивация». Звёзды хоккея провели мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

Дмитрий Христич, чемпион мира по хоккею:
Я думаю, для детей это очень хорошая мотивация, чтобы узнать, как правильно делать упражнения. Упражнения всем известны, все их делают, но иногда они отходят от того, как надо их делать. Если они будут правильно их делать, они будут улучшать свое мастерство.

Полученные навыки юные хоккеисты смогут применить уже 7 января в финальных матчах турнира «Золотая шайба».

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Новости Беларуси. Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в «Чижовка-Арене» 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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