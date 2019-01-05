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Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»
Новости Беларуси. 6 января в «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё ближе развязка – кому же из соперников достанется приз Президента Беларуси?
Команда главы государства сегодня также выйдет на лед. Впрочем, все подробности расскажет наш кореспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, СТВ:
Предлагаю послушать комментарии с трибун болельщиков.
Мне очень нравится этот вид спорт. Наверное, уже третий год хожу на Рождественский турнир. Интересно!
Люди на трибунах создают магнетическую энергетику, которая заряжает и воодушевляет.
Мы пришли на хоккей, очень рады!
Поддержку белорусских болельщиков отмечали и швейцарские хоккеисты. На малой площадке «Чижовка-Арены» они играют со сборной Германии.
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Полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея проходят в Минске: что происходит на «Чижовка-Арене»
Новости Беларуси. 6 января в «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё ближе...
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